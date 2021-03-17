Рубль просел в среду на санкционных рисках

Середина недели началась для нацвалюты с отметок 72,93 рубля за доллар и 86,81 рубля за евро. Но к пяти часам дня мск. нацвалюта заметно отступила и оказалась на уровне 73,74 рубля за доллар и 87,83 рубля за евро. Доллар при этом сильно не двинулся. Индекс DXY за то же время немного подрос (с 91,82 пункта до 91,86 пункта).

«Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль некоторое время активно снижался. После старта основной сессии началась консолидация и попытки сократить сегодняшние потери. В начале дня мировые площадки и нефтяные цены сдавали позиции, перейдя утром к консолидации и коррекционным попыткам. Правда, нефть незадолго до старта российской сессии стала активно повышаться, обновив вчерашний максимум, но после нашего открытия резко просела, выйдя в небольшой минус. Дополнительное давление на рублевые активы создает усиление санкционных угроз. Вчера вечером появился отчет американской разведки о том, что российское правительство якобы вмешивалось в выборный процесс США в 2020 г. На этом фоне администрация американского президента уже на следующей неделе планирует объявить об антироссийских мерах»,-описывает причины просадки аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Как полагают в Универ Капитал, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 в паре с долларом и на уровне 87,0-88,0 в паре с европейской валютой.