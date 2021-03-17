Samsung не выпустит флагман Galaxy Note в 2021 году на фоне дефицита полупроводников

Samsung Electronics Co., один из крупнейших мировых производителей микросхем, предупредил о «серьезном» дисбалансе в индустрии полупроводников» и заявил, что, возможно, придется отложить выпуск одного из своих ключевых смартфонов. Об этом сообщил директор Samsung по мобильной связи Кох Дон Чжин на ежегодном собрании акционеров компании в Сеуле, передает Bloomberg.

Производители по всему миру столкнулись с нехваткой полупроводников, из-за чего автомобильные заводы в разных странах закрываются, а поставки других товаров ставятся под угрозу.

«Во всем мире наблюдается серьезный дисбаланс в спросе и предложении микросхем в ИТ-секторе», - отметил Кох. «Несмотря на сложные условия, лидеры нашего бизнеса встречаются с зарубежными партнерами для решения этих проблем. Нельзя сказать, что проблема дефицита решена на 100%».

По его словам, Samsung может принять решение не выпускать свой Galaxy Note во второй половине 2021 года.

«Серия Note позиционируется как высококлассная модель в нашем бизнес-портфеле», - сказал он. «Представление двух флагманских моделей в год может стать обузой, поэтому выпуск модели Note во 2-м полугодии может оказаться затруднительным. Сроки запуска модели Note могут быть изменены, но мы стремимся выпустить модель Note в следующем году», - заявил директор Samsung.