Силуанов: Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что государство профинансирует все текущие расходы в случае введения санкций в отношении госдолга страны, сообщает ТАСС.

«Если такие решения [о введении санкций] будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы... А что будет, если будут еще какие-то дополнительные ограничения введены на долг? Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, с коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам», – сказал Силуанов во время выступления на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

ТАСС напоминает, что ранее директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Петр Казакевич заявлял, что введения новых санкций на операции с российским государственным долгом нельзя исключать, однако такое развитие событий маловероятно.

Ранее глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США.

Кроме того, министерство торговли США сообщило о расширении экспортных ограничений против России из-за «отравление химическим оружием» оппозиционного политика Алексея Навального.