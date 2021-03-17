США расширят антироссийские торговые санкции из-за ситуации с Навальным

США расширят экспортные ограничения против нашей страны из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте американского Минторга. Там отмечается, что повод для ужесточения антироссийских ограничений является «отравление Навального химическим оружием».

Известно, что санкции коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. Исключения составят экспортные сделки между Вашингтоном и Москвой по авиации и космосу, которые продолжат действовать до 1 сентября.

В свою очередь в американском Госдепе отмечается, что Россия внесена в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия, а также оборонных услуг.

По данным Минторга США, антироссийские санкции вступят в силу с 18 марта.