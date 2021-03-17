В 2021 году российские IPO вырастут впятеро

По прогнозам UBS Group, общая сумма, на привлечение которой могут уже в нынешнем году рассчитывать российские компании в рамках своих IPO, может достичь 10 млрд долларов, а возможно и превысить ее. Ссылаясь на мнение главы UBS Group в России Федора Трегубенко, Reuters сообщает, что глобальные инвесторы уже сегодня начали проявлять интерес к наиболее интересным активам.

«Этот год может стать лучшим для привлечения капитала российскими компаниями с 2007-го — учитывая глобальный рост ликвидности и тот факт, что в недавнем прошлом Россию игнорировали и недоинвестировали, — отметил Трегубенко. — Мы ожидаем, что годовой объем IPO из России достигнет не менее 10 млрд долларов в самых разных секторах — от розничной торговли до горнодобывающей промышленности и от финансового сектора до IT».

Вперёд, за деньгами частников и Запада

Действительно, о планах разместить в 2021 году акции на рынке объявил уже целый ряд российских эмитентов. В их числе золотодобытчик GV Gold и Positive Technologies, занимающаяся кибербезопасностью. Есть также некоторые сведения о том, что разместиться намерены Группа Segezha, золотодобытчик Nordgold и компания Svetofor, управляющая автошколами и онлайн-курсами теории вождения.

Отметим, что в 2020 году российские компании привлекли в рамках IPO менее 2 млрд долларов. Цифру эту можно считать абсолютно оправданной, поскольку в настроениях инвесторов отразились пандемия и риск новых западных санкций в отношении России после истории с якобы имевшим место отравлением Алексея Навального.

Ситуация, сложившаяся на мировом рынке в 2021 году, действительно, хорошо подходит для проведения первичного размещения российских компаний, соглашается управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик. Тому есть несколько причин, поясняет он.

Во-первых, мировая экономика начала восстанавливаться после пандемии, следствием чего стал рост интереса инвесторов к рисковым активам развивающихся стран, в том числе и России. Это отчётливо видно по вложениям зарубежных инвесторов в отечественный фондовый рынок: с начала года их объём составил порядка 1,2 млрд долларов.

Во-вторых, в последнее время резко выросло число частных инвесторов — этому способствовала мягкая монетарная политика ведущих стран мира, сделавшая банковские вклады менее доходным инструментом, чем ранее. Из-за низких ключевых ставок игроки рынка переключили внимание на фондовый рынок и перспективные компании.

Особенно высокий интерес в последнее время был привлечен к IPO компании Ozon, которой удалось провести удачное размещение на бирже Nasdaq, отмечает Лютик. Сейчас капитализация онлайн-ретейлера составляет около 11,9 млрд долларов. Хорошие показатели продемонстрировала и компания Fix Price, хотя ее бумаги были размещены по верхней границе. В ближайшее время, уверен эксперт, интерес инвесторов к IPO будет только расти, и многие российские компании смогут этим воспользоваться.

Российские компании могут, западные инвесторы хотят

Активность новых IPO даже вполне успешных российских компаний в пандемийном 2020 году естественным образом сдерживалась общим настороженным и по большей части негативным настроем инвесторов в отношении перспектив восстановления российской экономики, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Выход на биржу новых наших компаний вряд был бы уместен в условиях относительно низких нефтяных цен: высокая зависимость показателей российской экономики от сырьевого экспорта хорошо известна, недостаточный приток средств извне по цепочке сказывается на выручке и планах развития даже флагманов других отраслей, не говоря уже о компаниях следующего эшелона.

Сейчас ситуация если и не развернулась на 180 градусов, то поменялась весьма существенно, отмечает Пушкарёв. Нефть перешла в высокий коридор (60-70 долларов за баррель), индекс Мосбиржи взлетел до исторических максимумов всех времён (выше 3600 пунктов), а рубль пережил пик беспокойств по поводу масштабов финансового ущерба проблемного времени и относительно санкций по делу Навального, сведённых к безобидному, в сущности, набору персональных ограничений для ограниченного круга должностных лиц.

Всё это создаёт весьма благоприятную обстановку, где с одной стороны мы наблюдаем растущую заинтересованность инвесторов, а с другой — целый пул российских компаний, владельцы которых чувствуют, что сейчас самое время хорошо разместиться, оседлав гребень волны общего подъёма глобальных фондовых площадок.

Весьма успешными могут стать выходы на IPO торговых сетей, услугами которых люди привыкли пользоваться едва ли не ежедневно, полагает Пушкарёв. Пример — магазины недавно разместившейся в Лондоне сети Fix Price, существующие едва ли не в каждом городском квартале по всей стране. Такие размещения вызывают интерес как у профессиональных участников рынка, так и у массы розничных инвесторов, миллионы которых открыли в прошлом году брокерские счета на фоне низких ставок по банковским вкладам. Таким инвесторам психологически проще инвестировать в акции компаний, услугами которых они сами активно пользуются, и характер бизнеса которых представляют себе хотя бы примерно. Не исключено, полагает эксперт, что на таком благоприятном фоне вновь пойдёт речь и об IPO сети Wildberries.

Чувствуя, что российский рынок в целом является недооцененным, а акции будут дорожать ещё и из-за рубля, теряющего часть фактической покупательной способности в силу роста розничных цен, наверняка проявят активность и охотники вложиться в золотодобывающие компании и явно не испытывающую недостатка в заказчиках лесную промышленность, считает Пушкарёв. Речь здесь, скорее всего, пойдёт о группе компаний «Сегежа».

После вполне понятного прошлогоднего взлёта акций Zoom ожидается и рост интереса к компаниям, занимающимся платформами для онлайн коммуникаций и обучения, полагает Пушкарёв. Однако отношение к российским компаниям, работающим в IT-сфере, будет не столь однозначным: для успешного размещения на бирже им нужно доказать на практике способность к серьёзным технологическим прорывам, свойственную, например, их китайским конкурентам.