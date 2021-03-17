В Госдуме пообещали ответить на угрозы и оскорбления со стороны США

Председатель комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что угрозы в адрес со стороны Вашингтона в адрес Москвы за якобы «вмешательство» в американские выборы, не останутся без внимания.

«Угрозы о том, что «Россия ответит», а также оскорбления в адрес наше президента, уверен, не останутся без внимания, – цитирует депутата РИА Новости. – На любые ограничительные меры со стороны США, тем более по таким надуманным поводам, мы найдём свой внятный и адекватный ответ».

Слуцкий также отметил, что все эти угрозы и оскорбления говорят о том, что в американском истеблишменте наблюдается кризис идей.

«У них уже просто нет никаких идей для дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Поэтому в ход идут «нафталиновые обвинения»... Хочу ещё раз заявить, Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Об этом мы говорим нашим «стратегическим друзьям» более четырёх лет. Все обратные утверждения – бред и еще раз бред», – резюмировал председатель комитета Госдумы по международным делам.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США. Об этом хозяин Овального кабинета сказал в интервью телеканалу АВС.

«Путин за всё заплатит», – подчеркнул Байден, напомнив, что в январе во время телефонной беседы с главой РФ предупреждал его о возможных последствиях.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». В беседе с ведущим американский лидер отметил, что «знает» Владимира Путина, а российский президент, в свою очередь, «знает его».

На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, тот ответил: «Ммм…хмм... Я считаю».

Напомним, 16 марта Национальная разведка США обвинило Россию в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах 2020 года.

«Мы считаем, что президент России (Владимир) Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию», – говорится в докладе американской Национальной разведки.

При этом подчёркивается, в Вашингтоне в высокой степени уверены в своей оценке. Кроме того, подчёркивается, что российские государственные и подручные им лица, все обслуживающие интересы Кремля, постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США.