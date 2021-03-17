В Кремле оценили меры Роскомнадзора против Twitter

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил меры Роскомнадзора в отношении Twitter. По словам представителя Кремля, это не что иное, как принуждение к выполнению российских законов, которые демонстративно нарушаются, передаёт РИА Новости.

«Хочу пояснить, что Роскомнадзор – надзорное ведомство, которое действует в строгом соответствии с законами РФ, – подчеркнул он. – И это ведомство не ведёт деятельность против Twitter и не может этого делать. Они ведут действия, которые направлены на соблюдение наших законов и на принуждение компаний к выполнению их в случае, если они от этого демонстративно отказываются».

На вопрос одного из журналистов, согласовывает ли ведомство свои действия с администрацией президента, Песков ответил, что «безусловно, администрация президента информируется об этих действиях».

«Но хочу подчеркнуть, что здесь Роскомнадзор строго выполняет свои обязанности, это его функция. Сложно себе представить, чтобы любая компания, которая действует в сфере IT, в сфере социальных сетей и так далее, чтобы она действовала в нарушение российских законов. И в случае больших компаний, и в случае средних. и в случае микрокомпаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельность», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», – заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, если компания выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор объявил о замедления скорости работы Twitter в России. В этот день на несколько часов без доступа к интернету оказалось более 90% клиентов крупнейшего российского провайдера «Ростелекома», появились проблемы с доступом из Росиии к серверам YouTube, Google.

На некоторое время были также заблокированы сайты администрации президента, Госдумы, правительства, МВД, Следственного комитета, других российских органов власти. Трудности наблюдались и у пользователей Google, YouTube, «Яндекса» и других онлайн-сервисов.

Роскомнадзор заявил, что проблемы с доступом в интернет были связаны с аварией в центре обработки данных в Страсбурге, а не с принятым решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России.

При этом специалисты обратили внимание, что в этот день автоматически замедлило все сайты с t.co в домене (один из поддоменов Twitter). В результате замедлилось ограниченное число интернет-ресурсов, например, поддомены GetHub, Steam или же сайты информационного ресурса Russia Today и компании Microsoft.

