В МИД РФ заявили о полном разрыве контактов с НАТО

Москва и НАТО полностью разорвали отношения по военной линии, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко. По словам дипломата, это является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО».

«Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких Советов. Любой совет должен быть подготовлен, НАТО отказалось от всех подготовительных структур», - сообщил Грушко.

Он подчеркнул, что «все элементы кроме встречи послов были разрушены и больше не функционируют». Главной проблемой в общении с блоком дипломат считает «полностью прерванные контакты по военной линии», что не дает возобновить политический диалог в Совете.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем докладе обвинил Россию в срыве в 2020 г. заседания совета «Россия — НАТО». Позже он поставил «дестабилизирующее» поведение России в один ряд с терроризмом, кибератаками и «подъемом» Китая, назвав все перечисленные факторы главными вызовами для НАТО.

