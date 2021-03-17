В России могут появиться три новых праздничных выходных. Об этом заявил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов нижней палаты парламента РФ Сергей Вострецов.

По словам депутата, речь идёт о таких праздниках, как День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства. Но как пояснил парламентарий, такое возможно при условии перехода на четырёхдневную рабочую неделю, передаёт агентство городских новостей «Москва».

«Надо делать четырёхдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни, – пояснил Вострецов. – И если для этого необходимо подвинуть даты — то надо тогда двигать даты».

Если же говорить о ближайшей перспективе, то вероятно, что уже в следующем году праздничным выходным станет 12 апреля – День космонавтики.

Напомним, следующие праздничные выходные в этом году ждут в мае. Нерабочие дни объявлены в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Таким образом, первые две рабочие недели последнего месяца весны будут четырёхдневными.

