В России может появиться новая категория льготников

Граждане РФ, которые в силу профессии принимали участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, могут составить новую категорию получателей льгот - «ликвидаторы пандемии коронавируса». Предложение на обсуждение кабмина вынес член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщают «РИА Новости».

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса"», - говорится в обращении к премьеру Мишустину. Также предлагается для данной категории льготников ввести отличительные знаки и предоставить льготы наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы Чернобыльской атомной электростанции.

В августе 2020 года российское правительство одобрило начисление медслужащим, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, пенсионного стажа из расчета один день работы за два дня стажа. Ожидается, что мера позволит ежегодно уходить на пенсию досрочно 4 тыс. медиков.

