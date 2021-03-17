Суточный прирост больных COVID в России составил менее 9 тыс. случаев

Суточный прирост в России заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 998 случаев, сообщает оперштаб. Цифра сопоставима со значениями конца сентября, когда в России впервые была преодолена планка в 8 тыс. ковид-больных, выявленных за сутки. В общей сложности в стране зафиксировано 4 418 436 инфицированных коронавирусом. Скончались от вируса за сутки 427 человек, общее число безвозвратных потерь достигло 93 364. Успешно перебороли заболевание 4,02 млн пациентов, в том числе 10 755 за последние сутки.

В Москве суточный прирост составил 1201. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов РФ по числу выявленных за сутки случаев. 53 пациента с COVID-19 скончались. Общее число заразившихся в столице за все время достигло 1 004 481 человек.

На втором месте по числу выявленных случаев за сутки находится Санкт-Петербург (+927), на третьем Московская область (+436). В пятерку вошли Нижегородская (+352) и Ростовская области (+241).

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. Самый высокий прирост отмечен в США (более 29 млн случаев), далее следуют Бразилия (свыше 11,4 млн) и Индия (более 11,3 млн). В общей сложности в мире выявлено более 120 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек.



