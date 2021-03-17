В Совете Федерации прокомментировали заявление Байдена о Путине

Андрей Климов – председатель комиссии по защите государственного суверенитета страны верхней палаты российского парламента – прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который обвинил лидера РФ во вмешательстве американские выборы и назвал его убийцей.

По мнению сенатора, все эти заявления – продолжение русофобской политики администрации Белого дома, передаёт РИА Новости.

«Господин Байден, будучи вице-президентом и посещая Россию, говорил о том, кто, по его мнению, должен быть главой нашего государства. И здесь ему очень чётко объяснили, что это не один из штатов США и даже членов НАТО», – подчеркнул член Совфеда.

Кроме того, Климов напомнил, что Байден имел непосредственное отношение к государственному перевороту на Украине и целому ряду других историй.

«Нынешнее заявление президента США вполне укладывается в логику его прежних поступков и в целом русофобской политике. Когда глава государства позволяет себе такие высказывания в отношении своих коллег из других стран, то это вопрос к его воспитанию и совести. Трудно ожидать дипломатии от людей, которые вообразили себя международными жандармами», – резюмировал – председатель комиссии по защите государственного суверенитета страны верхней палаты российского парламента.

