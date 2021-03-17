В Европалате заявили об ошибках в отношениях с Россией

Европа допускала ошибки в отношениях с Россией, заявил в своей статье австрийскому изданию Kurier Кристоф Ляйтль, - глава Ассоциации европейских торгово-промышленных палат. В материале отмечается, что сегодня отношения ЕС с Москвой находятся на низшей точке, однако, имеется шанс на перезагрузку, для этого необходимо наводить мосты, а не возводить преграды. Чтобы преодолеть разногласия Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, перейдя к доверительному диалогу, уверен Ляйтель.

Необходимо наладить взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры, а в ситуации с Украиной Австрия, придерживающаяся нейтралитета, должна послужить примером для всего ЕС. Россия и Евросоюз могут найти общие темы, к примеру, в области решения проблем по изменению климата и цифровизации.

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал антироссийские санкции «причиняющими всем вред».

Отношения между ЕС и Россией стали ухудшаться, начиная с 2014 года после присоединения Крыма к РФ, из-за чего США и их союзники обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва, в свою очередь, приняла ответные меры, в частности введя продуктовое эмбарго. Сейчас на Западе все чаще звучат призывы к отмене ограничительных мер, указывая на то, что такие действия больше вредят тем, кто их вводит.

