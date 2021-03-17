ВЦИОМ сообщает, что россияне хотят понизить пенсионный возраст и вернуть смертную казнь

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, больше всего россияне хотят отмены ЕГЭ, возвращения смертной казни, понижения пенсионного возраста и уменьшения налогов. В ходе исследования гражданам предлагалось ответить на вопрос, что бы они предложили президенту, если бы заняли пост советника главы государства.

14% респондентов сообщили о желании вернуть прежний пенсионный возраст, 6% предложили бы уменьшить налоги, 5% высказалась за отмену ЕГЭ, 3% высказались за возврат предыдущей версии Конституции РФ, отменить мораторий на смертную казнь предложили бы 2% опрошенных.

Более половины граждан при этом выбрали другие варианты (53%). Еще 63% затруднились с ответом. Помимо вышеперечисленного россияне хотели бы, чтобы принимались новые законы, которые ужесточают наказание за коррупцию и домашнее насилие. Опрос, в котором приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, проводился 12 марта текущего года.

