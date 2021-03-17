Заммэра Ефимов: в бюджет Москвы в 2020 г. от патентной системы налогообложения поступило 5,5 млрд руб.

Бюджет Москвы в 2020 году получил 5,5 млрд рублей от патентной системы налогообложения (ПСН). Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«По сравнению с 2019 годом поступления налога снизились на 7,7%, при этом одной из главных причин снижения послужило освобождение предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей от уплаты налога по патентам за второй квартал 2020 года, принятое правительством России в качестве антикризисной меры поддержки. Между тем, в Москве ПСН является одним из самых популярных налоговых режимов для малого бизнеса. В столице работает каждый шестой индивидуальный предприниматель России, применяющий ПСН, - 56,8 тысяч человек. С 2013 года, когда в столице был введен ПСН, до 2020 года суммарные поступления от патентной системы составили 27,7 млрд рублей», - добавил заммэра.

В 2020 году индивидуальные предприниматели (ИП) приобрели 89,8 тысяч патентов. Наиболее востребованы патенты в розничной торговле: на нее приходится 31,7 тысячи или 35% приобретенных предпринимателями патентов. Далее по популярности следуют услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений и по перевозке пассажиров и грузов: 20,9 тысячи патентов - 23%; бытовые услуги: 5,3 тыс. патентов - 6%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Популярность этой системы обусловлена ее простотой и удобством для малого и среднего предпринимательства. Патент легко оформить, он освобождает предпринимателя от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество, используемого в предпринимательской деятельности, и торгового сбора, не требует вести бухучет и сдавать налоговую декларацию. Кроме того, с 2021 года у предпринимателей появилась возможность уменьшить сумму налога, уплачиваемого в рамках ПСН, на сумму страховых взносов, которые он платит за себя и за наемных работников. При этом сумма налога ИП с работниками может быть снижена не более, чем на 50%, а ИП без работников