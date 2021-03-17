Заседание банка России — событие с историческим подтекстом

Несмотря на ускорение инфляции, большинство экспертов не ждет от ЦБ изменения ставки. Тем не менее, в случае сохранения параметров монетарной политики на прежнем уровне, высока вероятность, что Эльвира Набиуллина даст рынку сигнал о повышении ставки в будущем.

На этой неделе подобные сигналы уже начали просачиваться через средства массовой информации. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Банк России обдумывает повышение ставки до 5,5% уже в текущем 2021 году. Среди причин — ускорение инфляции и опасения по поводу роста бюджетных расходов

Такие сообщения зачастую могут поступать и от самого регулятора — для изучения реакции рынка. Вскоре после этого аналитики SberCIB заявили, что ждут повышения ставки уже сейчас — на заседании 19 марта. Повышение может составить четверть процентного пункта — с 4,25% до 4,5%.

Стоит отметить, что Центральный банк последний раз повышал ключевую ставку еще в 2018 году. В прошлом, на фоне локдаунов и кризиса во всей мировой экономике, регулятор существенно снизил ставку — на 2 процентных пункта.

На последнем заседании в феврале ЦБ четко дал понять, что цикл смягчения подошел к концу.

«Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода к нейтральной политике по мере того, как будет развиваться ситуация», — заявила тогда Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Рынок уже подготовлен к тому, что ставки в ближайшее время могут только расти. Вопрос заключается скорее в том, когда этот процесс начнется, и насколько длительным он окажется.

И здесь начинается самое интересное — стоит обратить внимание на один крайне важный и очень любопытный исторический момент.

Динамика доходностей облигаций на долговом рынке страны, как известно, фактически повторяет динамику изменения ключевой ставки ЦБ и ожидания рынка на будущее. То есть является его отражением.

Дело в том, что на протяжении современной истории, когда доходность российских гособлигаций опускалась так низко — в районе 6,5%, затем начиналось что-то, что разворачивало тренд, причем кардинально.

Для примера, доходности снижались в эту зону в период с 2006 по 2008 годы, затем в 2013 и в недавнем прошлом. При этом новый исторический минимум был установлен в прошлом году, после чего начался постепенный разворот. Но это, скорее, был форс мажор, поскольку Центральный банк вынужден был реагировать на кризисные явления. К слову, с тех пор ЦБ не менял ставку, однако доходности ОФЗ уже отыграли то снижение и вернулись на уровень, где они были в начале 2020 г.

Если опираться на исторические данные, можно предположить, что и сейчас Центральный банк стоит на пороге относительно длительного цикла повышения ставок. Да и те сигналы, которые дает ЦБ, косвенно подтверждают эту теорию.

Кроме того, нельзя не отметить, что основным трендом в мире сейчас является рост инфляционных ожиданий и самой инфляции. Все это приводит к росту ставок на долговом рынке и в Америке, и в Европе, и в других странах.

Вполне возможно, в ближайшие несколько месяцев сигналы о повышении ставок начнут давать и крупнейшие центробанки мира, а это будет означать общее изменение направления монетарной политики во всем мире.

А поскольку российская экономика является неотъемлемой частью мировой, то и ситуация в нашей стране будет развиваться в рамках этого тренда. Таким образом, если исторические закономерности сохранятся,то, с учетом совокупности факторов, ближайшие годы, скорее всего, станут периодом роста доходности гособлигаций, а также — повышения ставок по кредитам и депозитам.