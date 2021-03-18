Акции дня: бумаги ритейлера X5 Retail Group растут в ожидании отчета

Котировки ритейлера X5 Retail Group шли вверх по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 18 марта. За день бумаги подорожали на +3,28% до 2 662,5 рублей за акцию.

В пятницу, 19 марта ритейлер опубликует отчетность за последний квартал 2020 года по МСФО. Эксперты ожидают, что выручка за четвертый квартал вырастет к аналогичному периоду по разным оценкам на 10-12% - до 529 млрд рублей, а чистая прибыль увеличится в 10 раз до 9,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что дивиденды за 2020 год будут зависеть от итогов четвертого квартала и могут составить в общей сумме до 50 млрд рублей.

Также трейдеры проявляли интерес к акциям другого ритейлера – «Магнита» (+3,08%). Компания также намерена представить отчетность в пятницу, по прогнозам аналитиков, выручка по кварталу вырастет на 13% до 528,6 млрд рублей. Финальные дивиденды за 2020 могут составить 110,5руб. на ГДР (глобальную депозитарную расписку).

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,09% до 3504,85 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,33% до 1488,72 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:40 мск составила 65,08 долларов за баррель (-4,29%). Российская валюта слабела – 74,10 рубля за доллар.