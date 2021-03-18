Берлин ответил на призыв Киева помочь вернуть Крым

Требование содействия правительству Украины в вопросе возврата Крыма со стороны Берлина вызывают недоумение, заявил депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Высказывание Гердта прозвучало в ответ на утверждение посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за «возвращение» Крыма Киеву. Также дипломат заявил, что помощь Украине в этом вопросе со стороны Германии является ее «моральной обязанностью», учитывая «колониальном прошлом Украины в Крыму и миллионах украинских жертв фашистского террора».

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», - прокомментировал высказывание украинского посла агентству РИА «Новости» Гердт.

Он добавил, что оценки вопроса Крымского полуострова в подобном контексте вызывают недоумение.

В свою очередь, Москва, комментируя высказывание Мельника, заявила, что Германия скорее несет ответственность за выполнение Киевом своих обязательств по минским соглашениям.

