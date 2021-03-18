Диетолог рассказала, как отучиться «заедать» стресс

Зачастую переедание является следствием стрессового состояния организма, что, в свою очередь, приводит к набору лишних килограмм, рассказала ФАН диетолог Маргарита Королева. По ее словам, для человека вполне нормальным явлением считается импульсивное переедание для выхода из стрессового состояния, а при появлении лишнего веса он и дальше будет стремительно накапливаться. Все это вкупе приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету второго типа или преждевременному старению организма, подчеркнула медик.

«Стрессов нам не избежать, поэтому нужно их уметь контролировать.

Для того чтобы легче их переживать, питание любого человека должно быть очень разнообразным», - поделилась Королева. Она посоветовала составлять свой рацион таким образом, чтобы в его состав входили витамины и минеральные вещества. Побороть стресс помогут витамины группы В, магний, калий и других минеральные вещества, продолжила врач.

Она отметила, что в данной ситуации большую роль играет образ жизни человека, а именно важна разумная физическая нагрузка, поскольку при работе мышечных тканей значительно падает уровень кортизола. Также важно вовремя ложиться спать, так как во сне восстанавливается работа головного мозга, а детокс клеток происходит один раз в сутки,- в промежуток с 23 часов до трех часов ночи, добавила медик.

Ранее диетолог из Германии Андра Шмидт назвала недосып одной из главных причин, мешающей похудеть. По ее словам, при менее чем семичасовом ночном сне организм начинает вырабатывать больше гормона грелина, который отвечает за контроль голода и сытости, а также замедляет обмен веществ, препятствуя расщеплению жиров за ночь.

