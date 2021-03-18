Эксперты обсудят вопросы устойчивого развития Арктики

Событие объединит представителей профильных федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти и государственных компаний, образовательных организаций высшего образования и научно-исследовательских организаций.

Повестка конференции отразит системный подход к исследованию проблем и выработке решений в сфере устойчивого развития российской Арктики. В первый день спикеры и участники обсудят подготовку предложений по стандартам формирования городской среды арктических городов, разработку реальных проектов для формирования современной городской среды, вопросы динамики климата.

Ключевыми темами второго дня станут региональные точки роста, создание профессиональных образовательных программ, которые реализуются по направлениям и тематикам, востребованным в регионах АЗРФ.

«В Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации говорится о важности развития науки и технологий в интересах освоения Арктики. Создание комфортных условий невозможно представить без реализации проектов с участием молодёжи. Для привлечения квалифицированных кадров необходима консолидация усилий научного блока и компаний, присутствующих на территории АЗРФ. Благодаря такому взаимодействию уже сегодня разрабатываются проекты реальных арктических территорий студентами межвуза Консорциума. Параллельно вузы-участники Консорциума создают образовательные программы по формированию арктических компетенций, осуществляют практическую деятельность и ведут исследования, направленные на развитие российской Арктики», — отмечает председатель оргкомитета конференции, ректор Университета «Синергия» Артём Васильев.

Конференция пройдёт в рамках работы Консорциума, объединяющего семь вузов: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Московский архитектурный институт (МАРХИ), Мурманский арктический государственный университет, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Арктический государственный агротехнологический университет, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова и Арктический государственный институт культуры и искусств.

Принять участие в конференции и поучаствовать в обсуждении может каждый желающий. Для этого необходимо перейти на официальный сайт конференции futurearctic.ru/conference/ и заполнить форму участия.