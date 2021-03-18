Индекс Dow Jones впервые превысил 33000 пунктов

Фондовые индексы США 17 марта завершили торги рекордным повышением по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, при этом Dow Jones впервые завершил торги выше 33000 пунктов, передает «Интерфакс». Также обновил рекордный максимум индекс S&P 500.

В коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке сообщается, что ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Федрезерв параллельно с этим объявил о повышении прогнозов по росту ВВП США на 2021 и 2022 гг., а также прогнозов инфляции. Регулятор прогнозирует увеличение ВВП США на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. В конце прошлого года ФРС ожидала повышения ВВП соответственно на 4,2% и 3,2%.

Также накануне поднялась доходность десятилетних US Treasuires до 1,645% с 1,617%, что оказало давление на рынок акций.

Сообщается, что положительное влияние на фондовый рынок продолжают оказывать темпы вакцинации и смягчение карантинных мер.

