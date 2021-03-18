Курс доллара: эксперты прогнозируют обвал рубля

В среду рубль развернулся в минус, отреагировав на слова президента США Джо Байдена, обвинившего нашу страну во вмешательстве в американские выборы и пообещавшего наказать за это российского лидера Владимира Путина.

При этом на открытии торгов национальная валюта чувствовала себя вполне уверено – рубль стартовал на Московской бирже с отметок 72,93 за доллар и 86,81 за евро. Однако после вышеуказанного заявления он обвалился в обеих парах. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,99 руб., что сразу на 1,14 руб. дороже чем был накануне. Подорожал вчера и евро – единая валюта ЕС торговалась в это же время по 88,27 руб. (+1,52 руб.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Как напомнили, аналитики банка «Санкт-Петербург», во вторник рубль сумел мощно укрепиться, торгуясь в моменте по 72,60 руб., что стало максимумом с лета 2020 года.

Однако в среду ситуация на валютном рынке заметно изменилась – доллар развернулся вверх, а рубль и другие валюты сегмента EM пошли вниз. По мнению экспертов этой кредитной организации, на курсовой динамике сказались заявления, которые сделал вчера президент США Джо Байден, обвинивший Россию во вмешательству в американские выборы.

При этом глава Белого дома пообещал, что Владимир Путин за «это заплатит». Кроме того, он заявил, что считает своего российского коллегу «убийцей». В беседе с ведущим телеканала АВС Байден отметил, что «знает» Путина, а российский президент, в свою очередь, «знает его».

На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, тот ответил: «Ммм…хмм... Я считаю, да». Чуть позже появилась информация, что США расширят экспортные ограничения против нашей страны из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте американского Минторга. Там отмечается, что поводом для ужесточения антироссийских ограничений является «отравление Навального химическим оружием».

Известно, что санкции коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. Исключения составят экспортные сделки между Вашингтоном и Москвой по авиации и космосу, которые продолжат действовать до 1 сентября. В свою очередь в американском Госдепе пояснили, что Россия внесена в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия, а также оборонных услуг.

По мнению аналитиков банка «Санкт-Петербург», это, а также ожидание глобальными игроками новостей из-за океана о решении ФРС, сильно ударило по риску, и прежде всего по рублю. Поэтому его позиции вчера существенно пошатнулись.

Эксперты прогнозируют обвал рубля

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» также считает, что вчерашнее ослабление рубля стало логичным отражением внешней ситуации.

Он подчеркнул, что в среду национальная валюта развернулась вниз на фоне роста ставок в США и усиления внешнеполитических рисков.

«Байден в среду заявил, что президент РФ Путин заплатит за вмешательство в американские выборы-2020. Конкретная сумма не называется, но, пожалуй, это одно из первых конкретизированных высказываний в адрес российского лидера», – напомнил он.

Как отметил Кочетков, на этом моментально отреагировал рубль.

«О чём это говорит? Что теперь торговля в нашей валюте вернулась в режим реагирования на высказывания политических фигур. А это носит предсказуемо хаотичный характер. Поэтому в ближайшей перспективе можно ждать обвала нашей валюты, причём в обеих парах», – предположил эксперт.

С ним частично согласен Сергей Суверов из УК «Ари Капитал». По его мнению, жёсткие слова Байдена действительно остановили укрепление рубля, так как они повысили градус санкционной риторики, которая в последние дни уже почти ушла с повестки дня.

Однако он уверен, что пока каких-то болезненных санкционных решений со стороны Вашингтона не последует. Поэтому эксперт надеется на то что рубль пока вряд ли заметно ослабнет и, вероятнее всего, останется до следующей недели на нынешнем уровне.

«Мощного падения рубля пока не будет, так как Вашингтон сейчас не станет сразу вводить секторальные санкции. А вот в дальнейшем возможный удар по ОФЗ или введение ограничительных мер против валютной выручки отечественных экспортёров очень быстро отправит пару доллар-рубль в район 78,00, а потом выше», – прогнозирует Суверов.

Он также подчеркнул, что вчерашнее заявления Байдена сильно подогрело градус санкционной риторики, локально остановив укрепление рубля.

«Поэтому до начала следующей недели пара доллар-рубль в лучшем случае останется возле достигнутых уровней, а дальше можно ждать обвала. Этого, по крайней мере, исключать нельзя», – резюмировал эксперт.