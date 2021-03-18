Мошенники придумали новую схему обмана при помощи лотереи

Преступники разработали новую схему обмана клиентов российских банков с отправкой им электронных писем, в которых обещается финансовая выгода в обмен на сведения о карте, передает РИА «Новости».

Теперь мошенники представляются сотрудниками лотерейных организаций и предлагают жертве бесплатный билет. Далее «сотрудник» сообщает, что выигрыш будет «зачислен» на карту. Для этого необходимо указать, по словам преступников, данные карты на сайте преступников.

Отправителем в мошеннических сообщениях значится компания «ОАО Гослото», сведения о которой не выдает ни один поисковик. При этом в самом письме речь идет уже об организации «Русское лото», а сами сообщения приходят с адресов office@unblockit.top, office@btcbay.net и info@black-flirt.de.

«В честь своего юбилея "Русское лото" дарит вам бесплатный лотерейный билет! Денежные выигрыши первых нескольких туров ― самые крупные и могут составлять от нескольких десятков и сотен тысяч до нескольких миллионов рублей», - говорится в письме.

По словам представителя крупнейшего распространителя лотерейных билетов «Столото», в сети на сегодня действует несколько тысяч мошеннических ресурсов, которые маскируются под государственные лотереи.

Для того, чтобы не стать жертвой преступников в сети, специалисты рекомендуют удалять непроверенные письма, особенно, если человек не принимал никогда участия в лотерейных розыгрышах.

