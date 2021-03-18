Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть утром 18 марта показывают стабильную отрицательную динамику после выхода данных об очередном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.10 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в мае потеряла 0,65%, достигнув отметки $67,56, апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 0,63%, до $64,21 за баррель.

На нефтяной рынок продолжает оказывать давление рост запасов нефти в Соединенных Штатах, которые являются крупнейшим мировым потребителем этого сырья. Согласно официальным данным, вышедшим накануне, 17 марта, запасы в стране за прошедшую неделю выросли на 2,4 миллиона баррелей, до 500,8 миллиона баррелей. Сообщается, что запасы нефти в США впервые, начиная с декабря прошлого года, преодолели отметку в 500 миллионов баррелей.

Инвесторы также продолжают отслеживать ситуацию с распространением коронавируса и вакцинацией в мире. Напомним, некоторые европейские страны из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов уже прекратили использование вакцины AstraZeneca против COVID. Тем временем в Германии отмечен рост числа заболевших коронавирусом. Италия сообщила, что планирует усилить карантинные меры на Пасху, а Франция вводит новые ограничения из-за распространения инфекции.

При этом аналитики настроены оптимистично, отмечая, что в ближайшее время цены на нефть будут находиться в узком диапазоне, периодически переходя от роста к снижению.

