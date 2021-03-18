New York Times: Байден продолжает миграционную политику Трампа

Президент США Джо Байден оказывает давление на Мексику, чтобы остановить миграцию из этой страны в Соединенные штаты, сообщает New York Times со ссылкой на свои источники. По информации издания администрация Байдена требует от мексиканских властей сдерживать мигрантов на американо-мексиканской границе и призывают принять больше семей, высылаемых из США, а также усилить контроль на южной границе Мексики с Гватемалой, по словам мексиканца.

По словам мексиканского источника газеты Джо Байден во время разговора с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором попросил о сдерживании мигрантов. Кроме того, в ходе разговора обсуждалась возможность передачи Мексике вакцины AstraZeneca. Издание дает понять, что вопросы сдерживания мигрантов и поставки вакцины могут быть взаимосвязаны. При этом мексиканские официальные лица утверждают, что возможные поставки вакцин отделены от переговоров по миграции.

Ранее президент США Дональд Трамп требовал от Мексики не допускать незаконных переходов мигрантами американо-мексиканской границы. В противном случае президент США угрожал ввести пошлины на мексиканские товары. По мнению New York Times Байден отменил самые незначительные из решений Трампа о сдерживании нелегальной миграции, но оставил в силе самый действенный метод – давление на мексиканские власти.

11 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попросила мигрантов не приезжать в США. «Сейчас не время, чтобы приезжать в США, и большинству будет отказано во въезде. Процесс предоставления убежища на границе не будет происходить одномоментно, и потребуется время для его имплементации. Нам нужно время и партнеры, чтобы внедрить всеобъемлющий процесс и систему, которые позволят работать на границе с людьми, ищущих убежища, а также на разработку правил, которые обеспечат путь к гражданству для иммигрантов, находящихся в Соединенных Штатах», – заявила она.

