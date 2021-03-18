Павел Коган выступит вместе с МГАСО в Московской консерватории

24 марта 2021 года в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского выступит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана.

В программе концерта — Серенада для струнного оркестра П. И. Чайковского и Симфония № 4 Л. ван Бетховена. Серенада — одно из наиболее лирических и светлых сочинений Чайковского, вдохновленное, по собственному признанию композитора, музыкой Моцарта (о чем свидетельствует и название, бывшее популярным скорее во времена классицизма). Именно на музыку Серенады Джордж Баланчин поставил свой первый балет после переезда в США, признанный шедевром неоклассического стиля еще при жизни хореографа и вошедший в репертуар большинства оперных трупп мира. О четвертой симфонии Бетховена, написанной в период относительно счастливой жизни композитора, Ромен Роллан говорил: «Четвертая симфония — чистый цветок, хранящий благоухание этих дней, самых ясных в его жизни». Написанная в традиционной четырехчастной форме и для традиционного состава оркестра симфония полна истинно бетховенского юмора, жизнерадостности и атмосферы праздника.

За дирижерский пульт МГАСО встанет художественный руководитель коллектива, Народный артист России и лауреат Государственной премии России Павел Коган, чей вклад в искусство был отмечен самыми престижными международными наградами.

Начало концерта в 19:00. Информация и билеты доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/64

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 – 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 – 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С. С. Прокофьева, Н. Я Мясковского, Д. Д. Шостаковича, Р. М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru