Пхеньян жестко отреагировал на попытки Байдена наладить диалог

Северная Корея жестко отреагировала на попытки Джо Байдена наладить диалог на низком дипломатическом уровне, назвав их «дешевым трюком» и пообещав не обращать внимания ни на какие послания из Вашингтона, пока США не изменят свое отношение к КНДР. Новая эскалация напряженности в отношениях между США и КНДР является результатом изменения подхода к этому государству новой американской администрации, считают Financial Times. Еще одной причиной резких заявлений Пхеньяна стала поездка в Сеул и Токио госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина.

Первый заместитель главы МИД КНДР Чхве Сон Хи заявил, что никакой диалог между его страной и Америкой невозможен до тех пор, пока США не прекратят проводить в отношении Северной Кореи враждебную политику.

«Мы же слышим из США после появления там нового режима только безумную теорию об «угрозе со стороны Северной Кореи» и беспочвенную риторику о «полной денуклеризации»»,- заявил Чхве.

Энтони Блинкен объявил сегодня в Сеуле, что продление сотрудничества с партнерами даст США больше средств для ответа на угрозы безопасности в регионе, включая угрозу со стороны Северной Кореи.

«Цели этой политики ясны,- подчеркнул госсекретарь США.- Мы выступаем за денуклеризацию Северной Кореи, ослабление угрозы, которую она представляет для Соединенных Штатов и их союзников, и улучшение жизни всех корейцев, включая народ Северной Кореи, продолжающий страдать от систематического жестокого обращения правительства».

Эти слова Блинкен произнес за считанные часы до первой встречи между высокопоставленными чиновниками новой американской администрации и китайского правительства на Аляске. Госсекретарь также подчеркнул, что Пекин пользуется «огромным влиянием» в Пхеньяне, потому что Северная Корея очень зависит от торговли с Китаем.

«Китаю предстоит сыграть главную роль в процессе убеждения Северной Кореи денуклеризовать полуостров»,- добавил Энтони Блинкен.

Предыдущая администрация США уделяла КНДР большое внимание. Достаточно сказать, что президент Трамп трижды встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Между тем, американские эксперты предупреждают, что 37-летний лидер КНДР вскоре может возобновить военные провокации, включая испытания баллистических ракет и другого оружия.

В Северной Корее нарастает, считает FT, экономический и гуманитарный кризис, причиной которого являются жесткие санкции против Пхеньяна, закрытие границ и ущерб, причиненный тайфуном. Южная Корея призвала к ослаблению санкций против северного соседа и к расширению ему международной помощи северу полуострова, а также к принятию мер, которые могут убедить северокорейского лидера вернуться за стол переговоров.

Однако, как считает Джессика Ли, сотрудница американского института Куинси, в отличие от предшественника администрация Байдена, похоже, не планирует, по крайней мере, пока идти на компромисс в отношениях с Пхеньяном.