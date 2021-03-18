Прогноз погоды на апрель: синоптики шокировали россиян

За окном календарная весна, но погода по-прежнему остаётся капризной. Март близится к концу и, казалось бы, что пора зиме отпустить свою хватку и уступить место теплу, но синоптики в очередной раз шокировали россиян, пообещав им такой же непредсказуемый и промозглый апрель.

К примеру, я Якутии второй месяц весны ожидается откровенно зимним с рекордными показателями до минус 25 днём и до минус 30 ночью. Также неуёмная зима проявит себя в ЯНАО, Республике Коми и на Таймыре, где уже первая неделя апреля пройдёт под знаком минус 10-11.

Куда более приветливой будет погода в Краснодарском крае: ожидаемое в конце марта похолодание все же уступит теплу до плюс 5, но произойдёт это не ранее второй половины месяца. В целом, складывается впечатление, что зима фактически «отыгрывается» за последние годы, ведь указанные показатели ощутимо превышают средние отметки, зафиксированные в начале 2000-х годов.

Погода в Москве. Прогноз синоптиков на апрель

Жителям Москвы, по прогнозу синоптиков, апрель обещает пасмурную и дождливую погоду, что мало напоминает атмосферу тёплой и свежей весны.

Осадки задержатся в городе на 14-16 дней, в первую декаду второго месяца календарной весны даже плюс 7 будут ощущаться как около нуля. А всё потому, что воздух так и не сможет прогреться до весенних показателей, а в некоторые дни отметки термометров неумолимо поползут вниз, что немало шокирует даже видавших виды синоптиков.

К 20 апреля погода станет более приветливой, дневной воздух прогреется до плюс 16 и на горизонте, наконец, замаячит скорое лето. Правда, особо расслабляться не стоит: в регионе продолжаться дожди, а ближе к 25 апреля начнутся первые грозовые раскаты.

Далее их сменит холодный циклон, который снова вернёт столичную погоду к отметкам плюс 5-8. В остальном специалисты надеются на переменчивость погоды и рекомендуют москвичам не прятать тёплые вещи на дальнюю полку.

Прогноз погоды на апрель в СПб

Петербуржцев мало удивит словосочетание «пасмурная погода», но первые апрельские ощущения могут здорово шокировать горожан: привычные плюс 10 будут напоминать плюс 1 и ниже.

Всему виной холодный северный ветер, который принесёт с собой сильные проливные дожди. К 20 апреля ситуация в городе на Неве немного стабилизируется, но и здесь возможны свои сюрпризы, а именно – столкновение холодного и тёплого атмосферных фронтов. Это принесёт в СПб грозы и ураганы, вместе с этим возможны сильные перепады атмосферного давления.

К концу апреля в Северной столице и Ленинградской области появятся первые лучи по-настоящему тёплого солнца, хотя ночи будут оставаться холодными. Местами возможны заморозки, перманентное похолодание останется в регионе, но постепенно ситуация стабилизируется, и погодный курс сместится в сторону законной весны.

Погода в апреле в других регионах Северо-западного федерального округа

Зима в апреле, по прогнозу синоптиков, вернётся в регионы Северо-западного федерального округа. Особенно шокированы будут жители Архангельской области, где после полуночи столбики термометров опустятся до минус 6, а вместе с ним завоет холодный ветер.

Днём 6-10 апреля здесь ожидаются дождь со снегом в сочетании с минус 2. Таким же холодным будет апрель в Петрозаводске. Мрачная погода также установится в Вологде, Великом Устюге и Череповце, где почти каждый день будут идти дожди с ветром до 22 метров в секунду.

Почти весь северо-запад страны погрузится в атмосферу пронизывающего арктического ветра, что объективно усилит «зимние» впечатления от прогноза. Синоптики с осторожностью смотрят в будущее, стараясь не обещать тепло раньше времени: пока погода не радует, но всё может измениться в ближайшие дни.

Прогноз погоды на апрель в Сибири

К сожалению, порадовать Сибирь синоптики тоже пока не могут. Здесь, согласно их прогнозу, неприветливый апрель намерен быть по-настоящему шокирующим – почти на всей территории региона ожидается всего три солнечных дня. Зато дождей, снега и ветра будет более, чем предостаточно.

При этом начнётся второй месяц весны здесь оптимистично с оттепели: градус неуверенно поднимется до плюс 11 к концу первой декады, ближе к 10 апреля его позитивный рост усилится и к 15 числу достигнет плюс 19-21. И всё бы хорошо, но уже 16 апреля термометры также стремительно понизят свои отметки до плюс 5, а после и вовсе не поднимутся выше нуля.

К 25 апреля затяжные дожди покинут Сибирь и, по заверениям синоптиков, местные жители насладятся прогретым воздухом до плюс 20. Рассчитывать на такой прогноз следует с осторожностью, но, как показала практика, случиться может всё что угодно.

Погода в апреле в Приморье

Очередные температурные качели ожидают Приморье: здесь, по прогнозу синоптиков, настроение апреля с шокирующей переменчивостью будет скакать от весны к зиме и обратно.

Так, Уссурийск и Владивосток ожидает пасмурная погода, но главный апрельский сюрприз проявит себя ближе к концу месяца: возможен разгул мощной стихии, с сильными ураганами и грозами.

В Партизанске и Находке первые дни апреля-2021 будут достаточно солнечными, но уже к 8 числу термометры резко перешагнут нулевую отметку. В городе выпадет снег, на небе образуются плотные тучи, местами выпадут небольшие осадки.

Правда, уже к концу первой недели второго месяца весны нагрянет очередное потепление до плюс 10-11, но дневные осадки и ночные морозы по-прежнему сохранятся. В любом случае, «у природы нет плохой погоды» и рано или поздно весна возьмёт своё, потеснит надоевшую уже всем зиму.