Путин поздравил жителей Крыма с седьмой годовщиной воссоединения с Россией

Глава российского государства Владимир Путин поздравил жителей Крыма с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с РФ.

В ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи, президент заявил, что очень рад всех приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной крымской весны, передаёт РИА Новости.

«Это праздник для всех нас, для всей нашей страны - большой, огромной России», – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что требование содействия правительству Украины в вопросе возврата Крыма со стороны Берлина вызывают недоумение.

Об этом заявил депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Высказывание Гердта прозвучало в ответ на утверждение посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за «возвращение» Крыма Киеву.

Также дипломат заявил, что помощь Украине в этом вопросе со стороны Германии является ее «моральной обязанностью», учитывая «колониальном прошлом Украины в Крыму и миллионах украинских жертв фашистского террора».

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», - прокомментировал высказывание украинского посла Гердт.

Он добавил, что оценки вопроса Крымского полуострова в подобном контексте вызывают недоумение.

В свою очередь, Москва, комментируя высказывание Мельника, заявила, что Германия скорее несет ответственность за выполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям.

Наша справка

16 марта 2014 года на территории Крыму состоялся референдум. В ходе этого плебисцита почти 97% жителей полуострова проголосовали за его воссоединение с РФ.

17 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством. В этот же день был подписан договор о вхождении Крыма в состав России.

18 марта 2014 года российский лидер Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав нашей страны двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

