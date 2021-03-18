Путин пожелал Байдену крепкого здоровья

Глава РФ Владимир Путин отреагировал на оскорбления, которые прозвучали в его адрес со стороны президента США Джо Байдена. В ответ на них он пожелал своему американскому коллеге здоровья, передаёт РИА Новости.

«В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, – пояснил Путин.

Он также отметил, что в истории каждого народа много драматических и кровавых событий.

«Но когда мы оцениваем других людей или, когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», – резюмировал российский лидер.

Ранее сообщалось, что накануне глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США.

Кроме того, американский президент заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». В беседе с журналистом телеканала американский лидер отметил, что «знает» Владимира Путина, а российский президент, в свою очередь, «знает его».

Вечером 18 марта стало известно, что Министерство иностранных дел России заявило, что посол в США Анатолий Антонов приглашён на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Байдена «очень плохие», и в дальнейшем наша страна будет исходить из того, что хозяин Белого дома однозначно не хочет налаживать отношения с Москвой.

