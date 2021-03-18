Путин предложил Байдену дискуссию в прямом эфире

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с президентом США Джо Байденом, если он состоится в прямом эфире. Об этом Путин сказал, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Россия 24» о готовности работать с Байденом, после его слов в адрес российского президента.

«Мы должны продолжать отношения. И более того, сейчас я подумал вот о чем: в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран, имея ввиду что на нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете», — сказал Путин.

Кроме того, президент России уточнил, что готов поговорить с американским коллегой завтра или в понедельник, о чем даст соответствующее поручение министерству иностранных дел.

Ранее сообщалось, что накануне глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский президент заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». В беседе с журналистом телеканала американский лидер отметил, что «знает» Владимира Путина, а российский президент, в свою очередь, «знает его».

Вечером 18 марта стало известно, что Министерство иностранных дел России заявило, что посол в США Анатолий Антонов приглашён на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном.