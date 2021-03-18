Россиян ожидает с 1 апреля рост цен на бензин

К 1 апреля цены на бензин вырастут и продолжат расти до лета, пишет «Прайм», ссылаясь на шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева.

«Подорожание бензина в России в лучшем случае удается остановить на срок от шести месяцев до двух лет. И то сначала ценам дадут подняться, а потом все начинается сначала», - спрогнозировал эксперт. Он уверен, что в апреле резкого скачка цен на топливо не произойдет.

Его коллега, старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман, считает, что рост цен в апреле на бензин станет ощутимым для кошелька российских автомобилистов, - до 3-4% в начале апреля. Тем не менее, по прогнозам специалиста, в этом году цены затормозятся, а в отсутствии новых проинфляционных факторов цены перестанут подниматься уже летом. Розман уверен, что заморозка цен не потребуется, поскольку оптовая стоимость топлива уже падает, а рынок наполнен.

Также аналитики уверены, что причин для кризиса на российском топливном рынке в 2021 году нет, однако, напряженность может сохраняться до момента вступления в полную силу обновленного демпфирующего механизма, призванного сглаживать колебания цен.

