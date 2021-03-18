Рубль готовится к пиковому давлению

Заявление американского президента и новые санкции США в отношении экспорта товаров в РФ спровоцировали масштабные продажи российской валюты.

Еще во вторник, 16 марта 2021 года, рубль находился на максимумах лета 2020 года. Однако середина недели стала во всех смыслах для него провальной из-за целого ряда факторов. В их числе коррекция на рынке нефти, резкие заявление Джо Байдена в отношении Владимира Путина и решение министерства торговли США о расширении экспортных ограничений в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

И если торговый день в среду, 17 марта, начинался с небольшой коррекции после подъема, в течение дня ситуация стабильно ухудшалась. В результате к вечеру курс доллара вырос на 1,13 рубля, до 73,98 рубля, курс евро — на 1,33 рубля, до 88,08 рубля. Этому способствовала, в первую очередь, ситуация на рынке нефти: цена барреля сорта Brent упала 1,8% до 67,1 доллара.

Далее последовали новости из США. Во-первых, сообщило агентство ТАСС, в Минторге США отметили, что в связи с новыми рестрикциями с 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать «презумпция отказа». Впрочем, на эту новость рубль ответил лишь небольшим снижением — он стоил 73,89 рубля, а евро — 88,05 рубля, тогда как до публикации заявления Минторга рубль торговался по 73,85 рубля за доллар и 88,02 рубля за евро.

Гораздо более негативно инвесторы отреагировали на заявление американского президента. В интервью он заявил, что Владимир Путин «ответит» за якобы вмешательство в американские выборы, допустив и еще более грубое высказывание в отношении российского президента.

Рубль пока остается в привычном коридоре

С декабря прошлого года пара доллар-рубль поселилась в коридоре 73-74,7 руб. за доллар, напоминает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. И пока все попытки выйти из него заканчиваются неудачей. Очередная такая попытка пробить коридор вниз была в начале текущей неделе. И основывалась она на росте интереса к рублевым активам, дорогой нефти и налоговом периоде.

Но уже вчера утром рубль начал дешеветь из-за снижения стоимости нефти. А хамские слова Байдена в отношении Путина лишь добавили негатива, в результате чего курс очень краткосрочно уходил выше отметки 74 руб. за доллар. Однако после позитивных итогов заседания ФРС США, вызвавших небольшой прилив мирового оптимизма, рубль немного окреп. Таким образом, пара доллар-рубль вновь вошла в привычный для себя диапазон 73-74,7, где, уверен аналитик, она будет оставаться до появления информации, что новые американские санкции действительно могут быть серьезными, либо пока внешний фон не начнет сильно ухудшаться.

Окончание налогового периода на следующей неделе и возникшие санкционные риски потащат курс рубля к верхней границе диапазона, добавляет Антонов. Для какого-то значимого укрепления рубля поводов нет и, скорее всего, не будет, заключает он.

Ждать поддержки от ФРС российской валюте ждать не стоит

Между тем сегодня, 18 марта, с открытия основной торговой сессии на Московской бирже, рубль укрепляется и к доллару, и к евро на 0,2%, отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. «Гринбек» к валютам стран G7 утром терял 0,15%, но после того, как произошел новый скачок ставок на американском долговом рынке выше 1,73% американский доллар пошел в атаку. Валютный рынок остается под влиянием итогов заседания ФРС. Американский финансовый регулятор вчера пытался убедить инвесторов, что ничего страшного на финансовых рынках не происходит, однако судя по динамике долгового рынка, где процентные ставки лишь ускорили свой рост, участники торгов не поверили в это.

Доходность по американским десятилетним гособлигациям превысила годовые максимумы, достигнув уровня 1,730% последний раз, такие уровни были перед мартовским обвалом рынка акций в прошлом году, напоминает аналитик. Но если в начале 2020 года американская экономика была на подъеме и могла выдержать такой уровень ставок, то сейчас она находится в более уязвимом положении и просто не сможет продолжить восстановление, без дополнительного смягчения монетарных условий.

Глава ФРС Джером Пауэлл вчера ясно дал понять, что никаких новых смягчений не планируется, это логично учитывая, что, для этого, потребуется использовать последний оставшийся инструмент, не считая отрицательных процентных ставок, запуск контроля кривой доходности. Если сделать это сейчас, то при новой масштабной коррекции рынков у ФРС просто не останется инструментов поддержки. Значит, делает вывод Александр Розман, с учетом пассивной позиции американского регулятора остается только один вариант развития событий, процентные ставки на долговом рынке продолжат рост, это неизбежно будет вести к переоценке справедливой стоимости акций в сторону уменьшения.

В такой ситуации на развивающихся рынках происходит отток капитала, что оказывает давление как на фондовые индексы этих стран, так и на их валюты. Для рубля это однозначный негатив, который с учетом растущих санкционных рисков закладывает почву для масштабного снижения курса в ближайшие недели. И сегодняшнее укрепление рубля является просто краткосрочной паузой в этом движении. И в этой ситуации вероятность сильного падения рубля в последние дни резко выросла, уверен Александр Розман. Учитывая дестабилизацию на глобальных рынках, учитывая санкционные риски, даже к концу этой недели, курс российской валюты по отношению к доллару может просесть к 75,50-76,00.

На следующей неделе, ожидает Александр Розман, ситуация может ухудшиться еще больше, растет риск нового витка конфронтации США и Китая, встреча между странами должна пройти 18-19 марта. Кроме того, на выходных или уже на следующей неделе могут быть объявлены новые санкции в отношении России, высока вероятность, что ограничения коснутся российского госдолга, так что к следующей пятнице курс рубля может упасть к 78,00-80,00 за доллар США и 91-93 к евро. Пиковое давление на российскую валюту, считают в Forex Optimum, может прийтись на конец марта — начало апреля, когда курс рубля может обновить свои исторические минимумы и к доллару США 85-90, и к евро 94-97.