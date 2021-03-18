Рубль снижается в четверг на смешанных сигналах

В четверг торги начались с отметок 73,6 рубля за доллар и 88,26 рубля за евро, и к пяти часам по Москве оказались у отметок 74,1рубля за доллар, 88,29 рублей — за европейскую валюту.

Сам доллар тем временем с 91,85 пункта по индексу DXY отошел до 91,38 пункта.

«Открывшись вверх на умеренно позитивном внешнем фоне, рубль испытал кратковременное снижение, после чего вернулся к росту. На старте основной сессии произошла еще одна просадка, которую попытались выкупить, но затем российская валюта перешла к ослаблению», — описывает динамику нацвалюты аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Вчера после завершения у нас основной сессии американский рынок акций резко вырос, реагируя на итоги заседания ФРС. Регулятор сумел убедить инвесторов в том, что инфляция может лишь ненадолго превысить таргет ФРС в 2% при сохранении на длительном периоде текущих сверхмягких монетарных условий и программ выкупа долговых активов. Поэтому данная политика продолжится до реализации экономических целей центробанка»,— комментирует он обстановку

В краткосрочной перспективе, как полагают аналитики Универ Капитал, рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 в паре с долларом и на уровне 88,0-89,0 в паре с европейской валютой.