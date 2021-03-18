Санкции в отношении госдолга РФ принесут российским банкам денег

Даже если Соединенные Штаты введут санкции в отношении государственного долга России, это не заставит власти отказаться от социальных расходов. Все нужды государства вполне могут профинансировать внутренние инвесторы, уверен министр финансов Антон Силуанов. Об этом он заявил, выступая на комитете Госдумы по финансовому рынку.

По мнению Силуанова, макроэкономическая ситуация в стране вполне позволяет справиться с санкционным давлением. «Я уже говорил, что самое безопасное для нас — это не раздувать дефицит бюджета. Нет дефицита — нет таких больших заимствований, соответственно, мы обойдемся абсолютно нашими внутренними инвесторами в государственные ценные бумаги, даже без привлечения иностранных инвесторов», — передает «Прайм» слова министра.

Если же США решатся на введение санкций в отношении российского госдолга, то Минфин будет договариваться с ЦБ РФ о предоставлении банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщил Силуанов. «Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, коммерческими банками, будем взаимодействовать с ЦБ, чтобы вопрос ликвидности ЦБ решал и помогал таким финансовым институтам. Будем искать решения, это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено», — уверен министр.

Сегодня иностранные инвесторы довольно активно вкладываются в российские активы, отметил Силуанов. С начала года нерезиденты приобрели порядка 20-25% всех размещенных бумаг. «Нам, конечно, будет жалко, если иностранцы не будут покупать наш долг в случае введения таких ограничений, поскольку мы видимо хороший интерес. Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как нам действовать в этой ситуации, чтобы профинансировать все первоочередные расходы», — заключил он.

Санкции без последствий

В условиях различных санкций Россия живет уже не первый год, и за это время наша экономика и государство научились действовать в условиях таких ограничений без серьезных потерь, указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК Альфа-Капитал Владимир Брагин. Так же будет и сейчас. Когда США впервые инициировали дискуссию о санкциях в отношении российского государственного долга, стало ясно, что выпадающий спрос на ОФЗ можно будет компенсировать за счёт ЦБ РФ через предоставление дополнительной ликвидности отечественным банкам. Но и без того внутри страны значительно вырос спрос на эти долговые бумаги — в прошлом году российские банки приобрели ОФЗ на рекордные суммы и спрос на них достаточно высок.

Такие действия со стороны Минфина не будут иметь инфляционных или иных последствий как для экономики, так и для внутреннего развития страны (в частности, для бюджета РФ), уверен Брагин. Единственное, что стоит отметить — Центральный Банк может начать покупку ОФЗ не сразу, чтобы не приобретать бумаги у нерезидентов по высокой стоимости, даже с учётом того, что их долю в настоящее время нельзя назвать очень большой — 23% от всех вложений.

Так или иначе, заключает Владимир Брагин, новые санкции со стороны США, направленные против российского госдолга, вряд ли будут иметь серьезные последствия для России.

Денег хватит и без зарубежных инвесторов

Банки выступают в России основными приобретателями госдолга, указывает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Они делают это частично уже сейчас за счёт ликвидности, предоставляемой ЦБ по антикризисным программам, используя ОФЗ для получения гарантированной величины дохода, дополнительной прибыли от продажи бумаг на вторичном рынке и в качестве обеспечительного залога под новые кредитные линии.

По оценкам некоторых экспертов, на аукционах Минфина 17 марта из размещенной суммы выпуска (60,22 млрд руб.) порядка половины объёма новых выпусков ОФЗ приобрели именно российские банки. Причём, спрос превышал 97 млрд руб., то есть более чем в 1,5 раза превысил предложение — и это несмотря на то, что аукционы проводились уже после обнародования отрывков из видеоинтервью Джозефа Байдена, где он угрожал России новыми санкциями и вышел за рамки дипломатических приличий.

Рассчитывать на существенный приток средств в ОФЗ от населения, естественно, не приходится, считает Пушкарёв. Те, кто хотел вложить снятые со вкладов накопления в российские долговые бумаги, в основном уже это сделал через механизм ИИС с налоговыми вычетами, и в ближайшее время у населения вряд ли образуется дополнительно достаточное количество свободных денег. Кроме того, в психологически давящей ситуации, которую предполагает ввод американских санкций против госдолга, если он состоится, частные лица вряд ли станут охотно размещать больше собственных средств в бумагах госдолга.

Но, по большому счёту, бюджету не так уж сильно будут нужны заёмные средства в ближайшие 3-5 лет, полагает Пушкарёв. В пандемийный 2020 год Минфином было привлечено в новые выпуски всего около 5,3 трлн руб., и лишь порядка 30% от этой суммы вложено в российский долг иностранными покупателями. В этом году план размещений изначально закладывается скромнее именно потому, что потребность бюджета в новых заимствованиях невысока, а требования к процентам по обслуживанию долга со стороны инвесторов выше. К тому же иностранцами выкупается уже не более 25% от новых выпусков.

Таким образом, теоретически в режиме санкций России будет не хватать на госдолг ежегодно порядка всего лишь 1 трлн руб., которые могли бы в обычных условиях использоваться на покрытие процентов по уже накопленному, долгу, констатирует эксперт. Но международные резервы ЦБ не только достаточны для этих целей — в 2020 году они ещё и выросли, составляя по последним данным 580,2 млрд долл., а вместе с ФНБ в эквиваленте это даёт запас прочности свыше 50 трлн руб. Соответственно, нехватки бюджетных денег как минимум в ближайшие 2-3 года опасаться не приходится, и Россия вполне может позволить себе не сокращать и тем более не сворачивать смету на нацпроекты и другие цели развития, а правительство — исполнять социальные обязательства.

На бирже паниковали только роботы

Из вышесказанного видно, что и без привлечения новых иностранных денег в госдолг бюджет сможет спокойно существовать с бездефицитными параметрами несколько лет, говорит Пётр Пушкарёв. Хотя умеренный дефицит бюджета был бы не только нормален, но и полезен: любой бюджет развития в условиях кризиса по всем экономическим канонам всегда верстается с дефицитом, чтобы дополнительные деньги могли сильнее разгонять восстановительный рост. Финансовый манёвр, при котором ЦБ будет даже не «печатать» деньги, а выпускать в обращение дополнительные свободные суммы в счёт собственных же накопленных валютных резервов, прогоняя сумму порядка 1 трлн руб. в год или чуть больше через коммерческие банки, вполне законен и не будет представлять собой никакого форс-мажора, полагает эксперт.

Минфин также мог бы временно опустить ещё ниже планку годовых объёмов по новым займам, считает Пушкарёв. В этом случае по ним не пришлось бы платить никаких процентов за обслуживание: бюджет просто «проел» бы за несколько лет порядка 10% от подушки валютных резервов, что не представляет собой какой-либо финансовой угрозы. Нормальная практика: занимаем, когда есть благоприятная конъюнктура, и ставим международные займы на паузу, если ситуация меняется.

Не стоит забывать и о том, что в условиях санкций со стороны США ничто не мешает увеличить свою долю на рынке нашего госдолга китайским госбанкам. Они вряд ли станут прислушиваться к американскими требованиям и скорее всего охотно подставят плечо России, тем более на выгодных коммерческих условиях. К тому же у Китая есть потребность разнообразить свою корзину валютных резервов: не всё же держать в западных долговых бумагах. Часть сделок, полагает Пушкарёв, может быть проведена на основе взаимности, когда и ЦБ РФ увеличит долю своих резервов в китайских облигациях — на такие инвестиции вполне могут пойти под определённые гарантии от государства и наши коммерческие банки.

Наконец, вполне можно предположить, что угроза санкций против российского госдолга является лишь возрождённой на какое-то время страшилкой, и США вряд ли приведут угрозу в действие. Американским компаниям, которые продолжают в том или ином объёме торговые отношения с Россией, а также «дочкам» работающих здесь американских фирм под вывесками формально российских компаний необходимы инструменты ОФЗ, чтобы хеджировать их валютные риски и сохранять финансовую устойчивость.

Что же касается старых выпусков долга, то их точно никто не заставит распродавать, уверен Пушкарёв. Санкции могут быть теоретически введены лишь против новых вложений в ОФЗ. Поэтому случившиеся на этой неделе колебания курса рубля имели скорее психологическую подоплёку: в среду 17 марта на валютной секции Мосбиржи торговые роботы массово отреагировали на «санкционные» новости, но дальнейшее движение курсов даёт основание полагать, что участники торгов не слишком верят в реальность угрозы.

«Я бы не стал делать из этой ситуации трагедии или торопиться с далеко идущими выводами, — сказал в заключение Пётр Пушкарёв. — Первичным снижением российских бирж в ответ на угрозу, прозвучавшую в США, возможно, наоборот, имеет смысл воспользоваться, чтобы приобрести некоторые подешевевшие "голубые фишки" в расчёте на то, что и российский рынок снова постепенно подтянется к историческим максимумам вслед за обновлением очередных рекордов на Уолл-Стрит и на биржах Европы».