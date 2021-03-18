Штрафы на 376 млн руб. получили нарушители за возведение самостроя в Москве

С начала 2021 года Госинспекция по недвижимости в Москве привлекла к административной ответственности за самострой свыше 75 нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«За январь и февраль 2021 года 78 субъектов были привлечены к административной ответственности за самострой. Штрафные санкции за самовольное строительство составили 376 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма выросла вдвое – это объясняется усилением ответственности за самострой. Сегодня размер штрафа исчисляется от кадастровой стоимости и площади земельного участка», – сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В апреле 2019 года ответственность за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка, связанных со строительством, реконструкцией на нем зданий и сооружений ужесточили. Штраф в среднем составляет 4,8 млн рублей. Это позволяет не допускать возведения самостроя, а также оперативно принимать меры по устранению нарушений. Самострой потенциально опасен, любые несоответствия при строительстве могут повлечь за собой серьезные последствия, в том числе для жизни и здоровья, отметили в ведомстве.