Специалист-сомнолог оценил влияние коронавируса на сон

Роман Бузунов – глава Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук – оценил влияние COVID-19 на сон.

По словам специалиста, число людей, страдающих бессонницей, выросло из-за пандемии коронавируса, причём оно нарастает лавинообразно, передаёт РИА Новости.

«Так, к сентябрю 2020 года появилось огромное количество людей, которые после перенесённого коронавируса испытывают проблемы со сном, – отметил Бузунов. – Потом лавинообразно это стало нарастать и сейчас вот март 2021 года – 3-4 тыс. запросов в месяц прямо конкретно – бессонница после коронавируса».

Врач пояснил, что коронавирус – это тяжёлый психологический стресс, который может приводить к тревогам, депрессиям и бессоннице.

«Споры о том, повреждает ли коронавирус центры сна, ещё идут. И прямое воздействие вируса на центры, регулирующие сон, пока не доказано», – резюмировал Бузунов.

Ранее сообщалось, что Зураб Кекелидзе – главный внештатный психиатр Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр» – рассказал о страшных последствиях COVID-19 для психического здоровья человека.

По его словам, при COVID-19 возможно проявления делирия – психического расстройство с нарушением сознания. При этом врач подчеркнул, что делирий как таковой может быть и при других серьёзных заболеваниях.

«Психическое расстройство с нарушением сознание в общем-то связано с интоксикацией. Но методы лечения определяются тем, что за личность, связано ли это с употреблением алкоголя или с употреблением наркотиков до того, но не во время лечения. Или это связано с проводимым лечением», – пояснил Кекелидзе.

Он также рассказал, что в своей практике наблюдал делирий у одной из тяжёлых больных при проведении курса терапии. И его снимали сильнодействующими препаратами.

В свою очередь доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк отметил, что пациенты переболевшие коронавирусом описывают свое состояние как «мозговой туман».