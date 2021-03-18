США усиливают давление на «Северный поток – 2»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с требованием остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Государственный департамент повторяет свое предупреждение о том, что любое лицо, участвующее в трубопроводе «Северный поток – 2», рискует попасть под санкции США и должно немедленно прекратить работы на трубопроводе», – приводит слова Блинкена сайт Госдепа.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства заявил, что «Северный поток – 2» – это «плохая сделка для Германии, для Украины и для наших союзников и партнеров из Центральной и Восточной Европы» и является «российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности».

Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения дополнительных санкций, которые позволят заблокировать строительство «Северного потока – 2». По информации издания санкции могут быть введены против страховой компании, которая работает с судами-укладчиками труб и предоставляющим этим судам услуги, а также предоставляющим любые материалы для строительства газопровода.

17 марта Дания объявила о возобновлении укладки второй нитки газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне страны. Работы должны начаться в конце марта, сообщает Датское энергетическое агентство. «Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала», – следует из документа.

Оператор проекта Nord Stream 2 ранее сообщал, что работы по укладке двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить в конце апреля текущего года. Однако позже сроки строительства трубопровода «Северный поток – 2» были продлены до сентября, а компания «Газпром» заявила о готовности проекта на 98%, а также намерении ввести газопровод в эксплуатацию в 2021 г.

«Северный поток — 2» – газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает принадлежащий «Газпрому» Nord Stream 2 AG.