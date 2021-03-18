Как братья из ирландской глуши построили самый дорогой стартап в Кремниевой долине

Создатели цифровой платежной системы Stripe Патрик и Джон Коллисоны «стоят» приблизительно по 11,5 млрд долларов каждый. Не удивительно, что они являются самыми богатыми миллениалами планеты. Это очень неплохая карьера для братьев, родившихся в ирландской деревушке Дроминир, графство Северный Типперэри, с населением чуть больше ста человек.

На создание стартапа Stripe и превращение его в крупную цифровую компанию, жизненно необходимое колесико в глобальной цифровой экономике, со штаб-квартирами в Сан-Франциско и Дублине им понадобилось менее десяти лет. Насчет «необходимого колесика» не преувеличение: сейчас Stripe обслуживает такие компании, как Google, Amazon, Uber, Deliveroo, Spotify, Peleton.

Пандемия ускорила переход от физических к онлайновским платежам. В ходе недавней кампании по сбору средств для расширения бизнеса братья Коллисоны собрали 600 млн долларов. Капитализация Stripe достигла 95 миллиардов долларов, что позволяет ей быть самой крупной и дорогой частной цифровой компанией Кремниевой долины.

Нынешняя жизнь Коллисонов отличается от их предыдущей жизни в Дроминире, крошечной деревушке, в которой, по словам старшего брата Патрика, нет ничего, кроме «мычащих коров». Достаточно сказать, что братья выросли в доме, который в первые десять лет их жизни не был даже подключен к интернету.

Сначала Патрик и Джон полюбили читать, затем у них появился интерес к компьютерам, программированию и кодам. Братья сумели убедить родителей купить спутниковую тарелку, что позволило им продолжить образование в программном обеспечении. Затем пришел день, первый день, как при создании мира Богом, как заявил в интервью Financial Times Патрик, когда он создал свой первый сайт.

Пэт Фелан, ирландский бизнесмен, знал братьев еще до Stripe. Он говорит, что Патрик и Джон были умными ребятами и все схватывали на лету.

«Быть хорошими для всех трудно,- рассказывает Фелан,- но тысяча рабочих мест, созданных в Ирландии благодаря последней кампании Stripe по сбору средств, показывает, что они не забыли о своих ирландских корнях. Расширять компанию такого размера и не забыть при этом об Ирландии - это просто потрясающе».

Первый стартап 32-летнего Патрика и Джона, который на два года моложе, назывался Shuppa, что означает на гэльском (кельтском) языке «магазин» и является еще одной данью их ирландским корням. Они создали его в 2007 году.

Братья перебрались через океан и сейчас живут и работают в Сан-Франциско. Через год после переезда в Америку они продали стартап, который тогда уже назывался Auctomatic, за 5 млн долларов и стали подростками миллионерами.

В США Коллисоны продолжили образование: Патрик поступил в Массачусетский технологический институт, а Джон – в Гарвард, но проучились недолго. Они бросили учебу через год, чтобы продолжить карьеру в бизнесе. Только теперь братья Коллисоны отправились покорять Кремниевую долину.

Там и родился Stripe, компания, ставшая своего рода визитной карточкой третьей волны титанов Кремниевой долины. Если в двух словах, то главную сферу деятельности их стартапа можно назвать «язык программирования для денег». Целью их работы является добавление платежной инфраструктуры к интернет-сайтам или приложениям и облегчение платежей для подписчиков, например, Facebook, которые могут подключаться к их платформе прямо со своих страниц в соцсети.

Если сильно упростить, то можно сказать, что пользователи могут добавить платежи к своим сайтам при помощи всего лишь семи строк кода. В отличие от PayPal, Apple Pay и других конкурентов, пользователям Коллисонов даже не нужно знать о существовании Stripe, потому что платят они своими банковскими картами, не создавая счетов, не запоминая паролей и получая непонятных уведомлений в банковских документах. Stripe также предлагает надежную защиту от мошенников, возврат подписки и сложные услуги по выставлению счетов.

Однако Stripe это не только набор финансовых услуг, но и платформа. Цифровая компания может создать полностью весь свой бизнес при помощи ее инструментов и платить подрядчикам через ту же систему, которая используется для получения платежей от покупателей.

В наборе услуг, предлагаемом Stripe, можно всего лишь за 500 долларов получить фактически готовую к работе новую компанию. Невидимые помощники выполнят за начинающего бизнесмена всю юридическую работу и документацию, откроют банковский счет в США и даже выпустят акции.

Как объясняет аналитик Бен Томпсон, цель братьев Коллисонов – создать цифровой финансовый эквивалент проложенных по дну моря кабелей, которые связывают весь мир воедино.

«Stripe это не просто платформа,- говорит Топмсон.- Это платформа для платформ. Stripe не нужно конкурировать с другими финтеховскими провайдерами платформ и услуг, потому что он создает для них основу…»

Создание основы для финансового интернета не только выгодно с точки зрения получения прибыли. Оно также защищает Stripe от культурных войн, которые денно и нощно идут в самой гуще техинсдутрии. Еще эта задача позволила как стартапу, так и самим братьям Коллисонам сохранить хорошие отношения со всеми в Кремниевой долине, что очень большая редкость. Это, кроме личных миллиардов, возможно, самое большое достижение братьев.