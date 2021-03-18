В Госдуме предложили отправлять всех пожарных на досрочную пенсию

В Госдуме предлагают предоставить право досрочного выхода на пенсию всем пожарным без исключения, сообщает URA.RU. Инициатива призвана уравнять в правах пожарных региональных служб с сотрудниками аналогичных служб федерального подчинения. Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и член Совета Федерации Сергей Леонов.

«Предлагаемое изменение даст право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) в субъектах РФ», - говорится в пояснительной записке к проекту изменений в закон «О страховых пенсиях».

Сегодня региональные сотрудники пожарных служб не имеют права досрочно выходить на пенсию, включая сотрудников, которые непосредственно участвуют в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах. При этом их федеральные коллеги таким правом обладают, по мнению авторов, документа такие различия в правах российских пожарных являются законодательным пробелом. По словам Нилова, «огонь не разбирает - региональный он или федеральный, а спасают и рискуют жизнями все пожарные одинаково».

