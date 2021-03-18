В Госдуме заявили, что РФ может заблокировать Twitter

При учете неудачного опыта с блокировкой мессенджера Telegram, когда пользователи массово обходили блокировку через VPN, правительство РФ сможет заблокировать Twitter, заявил Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«В истории с "Твиттером" опыт "Телеграма" - печальный, конечно же, - будет учтен. И история с "Телеграм 2.0", которой нас сегодня пугают, говорят, что все будут пользоваться VPN - это, конечно же, некое лукавство», - сообщил парламентарий в интервью «Парламентской газете». Он считает, что за время, прошедшее с момента блокировки «Телеграма», «многое изменилось», а именно был принят закон «о суверенном Рунете», сделавший российский сегмент глобальной сети независимым от внешних факторов.

Хинштейн уверен, что доступ к VPN может быть ограничен, поскольку у «государства достаточно механизмов технического влияния». В случае попытки российских пользователей обойти блокировку Twitter с помощью VPN-сервисов, дальше последуют блокировки доступа уже к ним, добавил депутат.

Ранее Роскомнадзор пообещал заблокировать Twitter без суда через месяц, в случае, если соцсеть будет продолжать публиковать запрещенный в РФ контент.