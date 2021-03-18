В Кремле ответили на слова Байдена о Путине

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами ответил на слова президента Джо Байдена, который в интервью американским СМИ назвал главу РФ Владимира Путина убийцей.

По словам представителя Кремля, это «очень плохие высказывания», и в дальнейшем наша страна будет исходить из того, что хозяин Белого дома однозначно не хочет налаживать отношения с Москвой, передаёт РИА Новости.

«Я бы не был многословным, реагируя на это, – подчеркнул Песков. – Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого».

Пресс-секретарь президента России при этом воздержался от подробностей, а на уточняющий вопрос ответил: «К сказанному мне нечего добавить».

Кроме того, представитель Кремля затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова Байдена: «Не могу вам точно сказать».

Ранее сообщалось, что накануне глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США.

Кроме того, американский президент заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». В беседе с журналистом телеканала американский лидер отметил, что «знает» Владимира Путина, а российский президент, в свою очередь, «знает его».

Вечером 18 марта стало известно, что Министерство иностранных дел России заявило, что посол в США Анатолий Антонов приглашён на консультации в Москву, на которых проанализируют перспективы отношений с Вашингтоном.