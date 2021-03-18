В МИД РФ сообщили, когда посол России вылетит из США в Москву

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций относительно будущего российско-американских отношений, сообщает в Facebook российское диппредставительство.

«Посол России в США Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», — говорится в сообщении.

Накануне после заявлений в ходе интервью телеканалу АВС президента США Джо Байдена, в котором в частности американский лидер назвал российского президента Владимира Путина «убийцей», а также предупредил о новых санкциях в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 года. В частности Байден рассказал, что в январе в ходе телефонного разговора с Путиным предупредил его, что заставит «заплатить» при получении доказательств.

Вечером, 17 марта, Минторг США объявил о воде новых санкций в отношении России, касающихся реэкспорта оружия и военных технологий, в том числе связанных с химическим и биологическим оружием.

