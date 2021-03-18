В Роспотребнадзоре объяснили колебания уровня заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила колебания уровня заболеваемости коронавирусом в России. По её мнению, это связано с регистрацией новых случаев заболевших, но не с эпидемиологическим процессом, передаёт РИА Новости.

При это Попова отметила, что сейчас ситуация с COVID-19 в России стабилизируется – количество заболевших ежедневно снижается.

«Да, есть в течение недели, внутри недели некоторые колебания, – признала главный санитарный врач страны. – Но они исключительно связаны с регистрацией, но это не с эпидпроцессом».

Поэтому, здесь, как подчеркнула Попова, можно говорить, что количество заболевших средненедельное.

«Собственно, это как раз тот показатель, который у нас в методических рекомендациях определённый описан. Этот показатель снижается, сегодня он уж менее семи на 100 тыс. в сутки», – сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в России за прошедшие сутки выявлено еще 9 803 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Днем ранее, 17 марта, число заболевших впервые с начала 2021 года опускалось ниже 9 тыс. случаев.

При этом российские эпидемиологи предупреждали о возможных колебаниях суточного прироста заболевших.

Всего нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 4,42 млн заболевших COVID-19. Скончались в общей сложности от инфекции 93 824, из которых 460 человек умерли за последние сутки. Поправились 4,03 млн пациентов, в том числе 12 061 пациентов выписаны из российских больниц за последние сутки.

Москва остаётся на первом месте среди регионов по суточному приросту новых больных с ковидом. В столице выявлено 1934 новых пациентов. На втором месте находится Санкт-Петербург (+918), на третьем — Московская область (+537).

В пятёрку «лидеров» по заражаемости вошли также Нижегородская область (+346) и Свердловская область (+166). Наименьший прирост за сутки зарегистрирован в Ненецком АО (+4), в Еврейской АО (+3), в Тыве (+2) и Чукотском АО (+2).

