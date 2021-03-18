В России за сутки выявлено 9,8 тыс. случаев коронавирусной инфекции

В России за сутки выявлено еще 9803 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах, передает оперштаб. Днем ранее, 17 марта, число заболевших впервые с начала 2021 года опустилось ниже 9 тысяч случаев. Ранее российские эпидемиологи предупреждали о возможных колебаниях суточного прироста заболевших.

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 4,42 млн заболевших коронавирусом. Скончались в общей сложности от инфекции 93 824, из которых 460 человек умерли за последние сутки. Поправились 4,03 млн пациентов, в том числе 12 061 пациентов выписаны из российских больниц за последние сутки.

Москва остается на первом месте среди регионов по суточному приросту новых больных с COVID. В столице выявлено 1934 новых пациентов. На втором месте находится Санкт-Петербург (+918), на третьем — Московская область (+537). В топ-5 по заражаемости вошли Нижегородская (+346) и Свердловская области (+166). Наименьший прирост за сутки зарегистрирован в Ненецком АО (+4), в Еврейской АО (+3) , по два случая зарегестрировано в Тыве и Чукотском АО.

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. Самый высокий прирост отмечен в США (более 29,5 млн случаев), далее следуют Бразилия (свыше 11,6 млн) и Индия (более 11,4 млн). В общей сложности в мире выявлено более 121 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек.