В Театре Наций появится спектакль о путешествии Фёдора Достоевского по Европе

В основу «Зимних заметок о летних впечатлениях» легли путевые эссе Достоевского о его первом путешествии по Австрии, Англии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии в 1862 году. Сатирические зарисовки об отношениях русских и европейцев Фёдор Михайлович перемежает публицистическими отступлениями об истории литературы и нравах XIX века. Очерк впервые был опубликован с февраля по март 1863 года в литературно-политическом журнале «Время», в котором Ф. М. Достоевский заведовал художественным и критическими отделами.

«Благодаря манере изложения и разнообразию тем, волнующих автора, такой очерк вполне мог бы оказаться и на страницах современного глянцевого журнала или стать трэвел-блогом. Ведь в путешествиях есть своя странная дорожная метафизика – долгий путь, вечер, все разговоры завершены, ты видишь пейзаж за окном, своё отражение в стекле и начинаешь задумываться о серьёзных вещах, на которые никогда не хватает времени в обычной жизни», – говорит режиссёр Елена Невежина.

Премьера «Зимних заметок о летних впечатлениях» станет первым событием в рамках программы «Достоевский 200», приуроченной к юбилею великого русского писателя. Помимо спектакля в программу входят: квиз, сторителлинг актрисы Театра Наций Елены Гориной, оперная лаборатория композитора Владимира Раннева, конкурс идей для аудиовизуальных работ под патронажем куратора кинопрограммы российского павильона XVII Венецианской архитектурной биеннале Владимира Надеина, киноальманах под кураторством режиссёра-документалиста Марины Разбежкиной, лаборатория режиссёров драматического театра.

Партнёр программы «Достоевский 200» — Фонд U-ART Иветы и Тамаза Манашеровых.

Елена Невежина — режиссёр, педагог, номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Окончила МГУ (исторический факультет) в 1992 г. и ГИТИС (мастерская П. Фоменко) в 1998 г.. Сотрудничала с московскими театрами «Сатирикон», МХТ имени А.П. Чехова, театром имени Вл. Маяковского, театром Олега Табакова, театром Et cetera под руководством Александра Калягина, Центром драматургии и режиссуры, с театрами Омска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми и Риги. Преподавала на актёрском факультете Школы-студии МХАТ и на режиссёрском факультете РАТИ / ГИТИСа.

Илья Исаев — заслуженный артист России. Окончил Театральное училище им. Щепкина в 2000 году. Лауреат Международной премии К. С. Станиславского «За высокие достижения в актёрском искусстве» (2016 год). С 2000 по 2020 годы работал в Российском академическом Молодёжном театре. Играет в Театре Наций в спектакле «Иранская конференция» режиссёра Виктора Рыжакова. Снялся в таких фильмах, как «Майор», «Дурак» Юрия Быкова, а также сериале «Заступники» Александра Котта.

Елизавета Арзамасова — актриса театра и кино. Окончила продюсерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина. Была занята в спектаклях Московского театра эстрады, Московского академического музыкального театра, МХТ им. А. П. Чехова, Драматического театра им. К. С. Станиславского, Московского академического музыкального театра «Новая Опера». Играла в Театре Наций в спектакле «Камень» режиссёра Филиппа Григорьяна. Снялась в таких фильмах, как «Поп» Владимира Хотиненко, «Любовь в большом городе» Марюса Вайсберга, а также сериалах «Достоевский» Владимира Хотиненко, «Братья Карамазовы» Юрия Мороза и «Папины дочки».

Театр Наций с 2006 года возглавляет народный артист Российской Федерации Евгений Миронов. За это время ему удалось привлечь к совместной работе главных мировых и российских режиссёров: Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Томаса Остермайера, Кирилла Серебренникова, Максима Диденко, Константина Богомолова и многих других. Театр регулярно обращается как к классике, так и творчеству современных авторов: Ивану Вырыпаеву, Дункану Макмиллану, Мариусу фон Майенбургу, Эльфриде Елинек и Ярославе Пулинович.

Спектакль «Зимние заметки о летних впечатлениях» 16+

Премьера 3, 4 и 21 марта

Автор Фёдор Достоевский

Режиссёр Елена Невежина

Автор инсценировки Елена Невежина

Сценограф Анастасия Глебова

Художник по костюмам Анастасия Глебова

Художник по видео Анастасия Глебова

Художник по свету Анна Третьякова

Звуковое оформление Владимир Циринский

В спектакле заняты: Илья Исаев, Лиза Арзамасова

Театр Наций

Адрес: Петровский переулок, 3

Официальный сайт: www.theatreofnations.ru

Спонсор спектакля/Генеральный партнёр Театра Наций – Фонд Михаила Прохорова

Генеральный партнёр Театра Наций – СБЕР

Генеральный партнёр Театра Наций – Абсолют Страхование

Официальный партнёр Театра Наций – СИБУР

Официальный партнёр Театра Наций – «Территория культуры Росатома»

Партнёр Театра Наций – Полюс