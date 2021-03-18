В Театре Наций появится спектакль о путешествии Фёдора Достоевского по Европе
3, 4 и 21 марта на малой сцене Театра Наций пройдёт премьера спектакля режиссёра Елены Невежиной «Зимние заметки о летних впечатлениях» по одноимённому очерку Фёдора Достоевского. В ролях — Илья Исаев и Елизавета Арзамасова.
В основу «Зимних заметок о летних впечатлениях» легли путевые эссе Достоевского о его первом путешествии по Австрии, Англии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии в 1862 году. Сатирические зарисовки об отношениях русских и европейцев Фёдор Михайлович перемежает публицистическими отступлениями об истории литературы и нравах XIX века. Очерк впервые был опубликован с февраля по март 1863 года в литературно-политическом журнале «Время», в котором Ф. М. Достоевский заведовал художественным и критическими отделами.
«Благодаря манере изложения и разнообразию тем, волнующих автора, такой очерк вполне мог бы оказаться и на страницах современного глянцевого журнала или стать трэвел-блогом. Ведь в путешествиях есть своя странная дорожная метафизика – долгий путь, вечер, все разговоры завершены, ты видишь пейзаж за окном, своё отражение в стекле и начинаешь задумываться о серьёзных вещах, на которые никогда не хватает времени в обычной жизни», – говорит режиссёр Елена Невежина.
Премьера «Зимних заметок о летних впечатлениях» станет первым событием в рамках программы «Достоевский 200», приуроченной к юбилею великого русского писателя. Помимо спектакля в программу входят: квиз, сторителлинг актрисы Театра Наций Елены Гориной, оперная лаборатория композитора Владимира Раннева, конкурс идей для аудиовизуальных работ под патронажем куратора кинопрограммы российского павильона XVII Венецианской архитектурной биеннале Владимира Надеина, киноальманах под кураторством режиссёра-документалиста Марины Разбежкиной, лаборатория режиссёров драматического театра.
Партнёр программы «Достоевский 200» — Фонд U-ART Иветы и Тамаза Манашеровых.
Елена Невежина — режиссёр, педагог, номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Окончила МГУ (исторический факультет) в 1992 г. и ГИТИС (мастерская П. Фоменко) в 1998 г.. Сотрудничала с московскими театрами «Сатирикон», МХТ имени А.П. Чехова, театром имени Вл. Маяковского, театром Олега Табакова, театром Et cetera под руководством Александра Калягина, Центром драматургии и режиссуры, с театрами Омска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми и Риги. Преподавала на актёрском факультете Школы-студии МХАТ и на режиссёрском факультете РАТИ / ГИТИСа.
Илья Исаев — заслуженный артист России. Окончил Театральное училище им. Щепкина в 2000 году. Лауреат Международной премии К. С. Станиславского «За высокие достижения в актёрском искусстве» (2016 год). С 2000 по 2020 годы работал в Российском академическом Молодёжном театре. Играет в Театре Наций в спектакле «Иранская конференция» режиссёра Виктора Рыжакова. Снялся в таких фильмах, как «Майор», «Дурак» Юрия Быкова, а также сериале «Заступники» Александра Котта.
Елизавета Арзамасова — актриса театра и кино. Окончила продюсерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина. Была занята в спектаклях Московского театра эстрады, Московского академического музыкального театра, МХТ им. А. П. Чехова, Драматического театра им. К. С. Станиславского, Московского академического музыкального театра «Новая Опера». Играла в Театре Наций в спектакле «Камень» режиссёра Филиппа Григорьяна. Снялась в таких фильмах, как «Поп» Владимира Хотиненко, «Любовь в большом городе» Марюса Вайсберга, а также сериалах «Достоевский» Владимира Хотиненко, «Братья Карамазовы» Юрия Мороза и «Папины дочки».
Театр Наций с 2006 года возглавляет народный артист Российской Федерации Евгений Миронов. За это время ему удалось привлечь к совместной работе главных мировых и российских режиссёров: Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Томаса Остермайера, Кирилла Серебренникова, Максима Диденко, Константина Богомолова и многих других. Театр регулярно обращается как к классике, так и творчеству современных авторов: Ивану Вырыпаеву, Дункану Макмиллану, Мариусу фон Майенбургу, Эльфриде Елинек и Ярославе Пулинович.
Спектакль «Зимние заметки о летних впечатлениях» 16+
Премьера 3, 4 и 21 марта
Автор Фёдор Достоевский
Режиссёр Елена Невежина
Автор инсценировки Елена Невежина
Сценограф Анастасия Глебова
Художник по костюмам Анастасия Глебова
Художник по видео Анастасия Глебова
Художник по свету Анна Третьякова
Звуковое оформление Владимир Циринский
В спектакле заняты: Илья Исаев, Лиза Арзамасова
Театр Наций
Адрес: Петровский переулок, 3
Официальный сайт: www.theatreofnations.ru
Спонсор спектакля/Генеральный партнёр Театра Наций – Фонд Михаила Прохорова
Генеральный партнёр Театра Наций – СБЕР
Генеральный партнёр Театра Наций – Абсолют Страхование
Официальный партнёр Театра Наций – СИБУР
Официальный партнёр Театра Наций – «Территория культуры Росатома»
Партнёр Театра Наций – Полюс
Интервью с Еленой Невежиной
- Расскажите, как вам пришла в голову идея превратить текст публицистического очерка в спектакль?
- В театре возможно всё! Как кто-то шутил, можно поставить и телефонную книгу. Этот публицистический текст - один из забытых и одновременно чертовски актуальных пластов культуры прошлого. Там легче услышать голос времени и продраться сквозь текст к мыслям и чувствам живого человека - услышать, как в нем отражаются герои его будущих или уже написанных книг. Романы Достоевского, равно как и его классические пьесы, уже давно стали частью нашего читательского и зрительского сознания. Эти произведения давно живут своей жизнью, а режиссеры, берущие их в работу, скорее занимаются поиском интерпретаций, а не созданием чего-то действительно нового. А в публицистике ценен живой голос автора, тем более такого масштабного автора как Достоевский. А еще в этом проявилась современная тенденция - наше стремление читать нон-фикшн.
- В очерке Достоевского много внимания уделено критике европейского общества и культуры. Так получилось, что выпуск спектакля совпал с шумихой вокруг манифеста Константина Богомолова, в котором он беззастенчиво критикует идеологию западного общества. Как вам кажется, критика запада снова в тренде?
- Пересечение тем в Манифесте Богомолова и нашем спектакль, конечно, чистое совпадение. Более того, этот текст не показался мне умным и оригинальным настолько, чтобы его обсуждать. А споры о «пути России» - как понятно из нашего спектакля, ведутся не первое столетие. Мне очень не нравятся эти всеобобщающие рассуждения… о какой критике запада идет речь, что имеется в виду? Повсеместно идут сложные процессы – в западной Европе - одни, в восточной – другие, совершенно другие - в Америке, и т.д. Везде есть своя специфика, делать обобщения – странно, и, мне кажется, не нужно. Мы не очень понимаем куда идет наша собственная страна, иногда легче определить себя сравнивая с кем-то. Да, проблема скорее в глобальном непонимании того, куда идет Россия и в чем миссия нашей страны. И как мы сами себя осознаем как русские… российские граждане.
- Как вы считаете, что в театре первичней - спрос или предложение? Должен ли театр ориентироваться на зрительский запрос или задача театра "воспитывать" зрителя?
- Театр никому ничего не должен. Что подразумевается под зрительским запросом? Лукавый вопрос. Публика не определяется нашими идеальными представлениям о ней. Зритель в современном театре не должен воспринимать что-то по указке. Он воспринимает всё так, как воспринимает.
- «Зимние заметки о летних впечатлениях» - это спектакль «для всех» или он скорее для элитарной публики?
Разве люди, читающие книжки и увлечённые мыслью – это элитарная публика? Это немного странно. Камерность – не признак элитарности, скорее это признак доверительного разговора с публикой, некого эксклюзива. Пусть спектакль поживет, а мы посмотрим, кто будет на него ходить.
- В сценографии спектакля есть намек на то, что его действие происходит в музее. (планшет сцены огорожен декоративными барьерами). Означает ли это, что материал должен восприниматься зрителями как архаичный, ценный, в большей степени, как исторический монумент?
- Про музей - это скорее, наоборот, шутка. Мы будто оказываемся в каком-то академическом пространстве, а все музеи уже давно не такие и это даже смешно. У нас на пресс-показе случился такой эпизод - наши фотографы в раздражении стали убирать ограждения. Это говорит о том, что современному человеку все эти ограничения претят. Здесь нет ничего страшного. Ты чувствуешь себя героем, взламывая эти навязанные ограничения. Мы про то, что совсем не страшно взламывать музейные пространства - там нас ждут большие приключения.
- Премьера спектакля "Зимние заметки о летних впечатлениях" открыла большую программу Театра Наций «Достоевский 200», которая приурочена к юбилею писателя. Как вы считаете, каким языком нужно сегодня говорить о Достоевском?
- Любым языком можно говорить, главное говорить. Это святое - как день поминовения всех ушедших у христиан или день мертвых в латинской Америке. Тут же идея в том, что мы люди, и что наша генетическая память состоит в том числе из литературных текстов, которые стали классическими. Эта литература прошла сквозь время и составляет код нашего человеческого сознания. Поэтому неважно, каким языком об этом говорить, сегодня для всего найдется свой зритель.