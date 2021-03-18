Врачи рассказали, как защититься в сезон аллергий

Врачи рассказали, как россиянам пережить сезон аллергий, который обычно начинается с приходом климатической весны.

Прежде всего, рекомендуется чаще носить на улице очки и маску и регулярно орошать слизистую оболочку носа солевыми растворами. Кроме того, надо регулярно принимать душ и переодеваться после возвращения с улицы домой, передаёт РИА Новости.

По словам заведующей КДО аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Москвы Елены Бобриковой, ношение маски в период палинации станет барьером между носоглоткой и пыльцой, которая адсорбируется на поверхности маски.

«Ношение очков, в том числе солнцезащитных, также очень эффективно при борьбе с аллергией, так они защищают слизистую глаз, — объяснила специалист. — Можно также использовать защитные спреи, которые обволакивают полость носа и препятствуют адсорбции на слизистой пыльцевых аллергенов».

Кроме того, по словам врача, в течение дня нужно постоянно орошать слизистую носовых ходов солевыми растворами. Это механически удаляет пыльцу со слизистой носа. Не лишним будет полоскать горло физиологическими раствором, а также промывать глаза препаратами морской воды.

Не стоит забывать, что наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается рано утром, в сухие и жаркие дни, поэтому в этот период времени не рекомендуется выходить на улицу. Поэтому в сезон аллергий лучше всего гулять в вечерние часы, после дождя, когда концентрация пыльцы значительно меньше.

Медик не рекомендует открывать окна в квартире или офисе, а проветривание лучше всего делать после дождя, вечером и в безветренную погоду.

В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог КДО центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина рекомендует на сезон цветения вообще выехать в другую климатическую зону.

«Планируя очередной отпуск, необходимо узнать сроки цветения растений в районе выбранного вами курорта, — отметила специалист. — При этом надо помним, что на морских и горных курорта концентрация пыльцы в воздухе ниже».

Кроме того, в сезон аллергий рекомендуется избегать поездок в город и работой на огороде, а во время поездки на автомобиле, особенно за городом, необходимо держать окна закрытыми.

«Очень важно аллергикам соблюдать в это период специальную диету с исключением перекрёстно-реагирующих продуктов, избегать употребления спиртных напитков, так как алкоголь расширяет кровеносные сосуды носовых ходов и затрудняет дыхание», — резюмировала Мухина.