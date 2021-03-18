Европейский регулятор разрешил дальнейшее применение вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) признало вакцину против коронавируса AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования.

Комитет по безопасности EMA (PRAC) завершил предварительное рассмотрение сообщений о тромбах у людей, которые вакцинировались вакциной AstraZeneca. Комитет пришел к выводу, что преимущества вакцины в борьбе с COVID-19 «перевешивают риск побочных эффектов», что вакцина AstraZeneca не связана с увеличением общего риска образования тромбов и нет доказательств связи возникновения тромбов с конкретными партиями вакцины или конкретными производственными предприятиями.

Однако, не смотря на все выше перечисленное, EMA предположило, что вакцина AstraZeneca может быть связана с «очень редкими случаями образования тромбов». «Причинная связь с вакциной не доказана, но возможна и заслуживает дальнейшего анализа», – говорится в отчете EMA.

Ранее большинство стран Евросоюза приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за нескольких летальных случаев и образования тромбов у получивших этот препарат пациентов.