YouTube разблокировал телеканал «Вести Крым»

Директор телеканала «Вести Крым» Александр Минаков заявил, что YouTube разблокировал аккаунт телерадиокомпании, сообщает «РИА Новости».

«Только что нас разблокировали — без уведомления. Мы сами случайно это узнали», — сообщил Минаков информагентству.

Причина блокировки аккаунта была указана как «разжигание ненависти к определенным социальным группам». «В качестве претензии нам предъявляли видеохронику о зверствах фашистов и украинских националистов на территории Украины. Нам это вменили как разжигание ненависти к определенным социальным группам. То есть по логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд», — сказал Минаков.

По его словам, видеохроника была взята из программы немецко-французского телеканала Arte, а публикация в нашем аккаунте вышла два года назад. «Поэтому мне кажется, что видеохостинг просто искал повод. Ведь неслучайно, что блокировка совпала с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сказал директор телеканала в комментарии для «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым» и угрожал заблокировать его канал полностью. Причиной для блокировки послужила публикация от 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР».

Ранее YouTube разместил предупреждение о «шокирующем контенте» в фильме «Крым. Путь на Родину». Перед просмотром на экране появляется предупредительное сообщение: «Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей» и предлагает либо отказаться от просмотра, либо продолжить его, нажав на кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». После этого действия фильм доступен для просмотра.