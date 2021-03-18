Заммэра Ефимов: Промплощадка «Руднево» получила статус индустриального парка

Минпромторг РФ включил в федеральный реестр индустриальных (промышленных) парков площадку «Руднево», которая строится в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы. Новый статус позволит площадке получить федеральные льготы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Промплощадка стала вторым индустриальным парком на территории Москвы, аккредитованным Минпромторгом. Первый такой статус получил парк «Нижние котлы» в 2018 году. Реализация проекта на площадке «Руднево» позволит создать свыше трех тысяч новых рабочих мест и привлечь до 5 млрд рублей частных инвестиций в экономику города», – рассказал заместитель мэра.

Он добавил, что теперь «Руднево» сможет подать заявку на присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта города Москвы по созданию индустриального (промышленного) парка, что даст промплощадке значительные региональные налоговые льготы. Также эту площадку планируется включить в состав особой экономической зоны «Технополис «Москва».

На начальном этапе развития промышленной зоны «Руднево» под застройку были выделены пять земельных участков общей площадью 11,2 га.

«На них появятся 19 объектов капитального строительства общей площадью почти 85 тысяч квадратных метров, где планируется разместить более 40 новых высокотехнологичных производств. Строительные работы на площадке начались в конце 2020 года, а ввод в эксплуатацию первых объектов планируется в первом квартале 2022 года. Завершение строительно-монтажных работ и размещение резидентов запланировано в 2023 году», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.